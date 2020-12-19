Голубовская рассказала, когда больные коронавирусом сами платят за лекарства

В Украине врачи могут предложить больным коронавирусом самостоятельно купить лекарства только в том случае, если они срочно нужны, а в больнице препараты закончились.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Бывает такая ситуация: закончились медицинские препараты, чтобы их закупить есть определенная процедура тендеров и тому подобное. Больные же этого не ждут, больной сейчас поступил, ему сейчас надо. Приходится говорить: "пожалуйста, пойдите купите какие-то там себе лекарство", – пояснила инфекционист. По словам инфекциониста, в подавляющем большинстве случаев лечение для украинцев полностью бесплатное. Проблемы могут возникнуть, если на местах неправильно распределяют средства или появляются задержки с проведением закупок медикаментов.

"В большинстве случаев у нас все совершенно бесплатно. Иногда бывают такие короткие промежутки, в регионах то. Потому что некоторые руководители на местах те деньги, которые им выделят, они по своему усмотрению их тратят", – подытожила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, для того, чтобы обеспечить оперативную закупку лекарств для больных COVID-19 в регионах Украины, Министерство здравоохранения разработало специальные изменения. В частности, как отметил глава ведомства Максим Степанов, правительство упростило приобретение препаратов, не включенных в Национальный перечень основных лекарственных средств.