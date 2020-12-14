Голосов за принятие бюджета – нет. Единственный выход – отставка правительства
Заседание Верховной Рады по бюджету отменены и перенесены на неопределенный срок!
Голосов за принятие бюджета - НЕТ
Непрофессионализм нынешней правительственной команды - очевидна всем!! Ну кроме Зеленского.
Проект бюджета они согласовали с МВФ, но преред этим забыли согласовать с депутатами!
А теперь ... То, что хотят депутаты, уже НИКОГДА не согласует МВФ!!
Единственное решение в этой ситуации - отставка правительства!
Ну и формирования нового правительства со "взрослых", а не это то, что мы видели два Кабмина подряд ....
Экономика - ж@па!
Социалка - ж а!
Медицина - ж@пасручкой!
Ковидний фонд - разграблен!
Две недели до Нового года - бюджетный кризис!!
Верховная Рада и Правительство - недееспособные!
"Где тебе реформ, бл @ дь, не хватает ??" (С)
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