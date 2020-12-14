Заседание Верховной Рады по бюджету отменены и перенесены на неопределенный срок!

Голосов за принятие бюджета - НЕТ

Непрофессионализм нынешней правительственной команды - очевидна всем!! Ну кроме Зеленского.

Проект бюджета они согласовали с МВФ, но преред этим забыли согласовать с депутатами!

А теперь ... То, что хотят депутаты, уже НИКОГДА не согласует МВФ!!

Единственное решение в этой ситуации - отставка правительства!

Ну и формирования нового правительства со "взрослых", а не это то, что мы видели два Кабмина подряд ....

Экономика - ж@па!

Социалка - ж а!

Медицина - ж@пасручкой!

Ковидний фонд - разграблен!

Две недели до Нового года - бюджетный кризис!!

Верховная Рада и Правительство - недееспособные!

"Где тебе реформ, бл @ дь, не хватает ??" (С)

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