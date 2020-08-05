Глава Верховного суда заработала полмиллиона гривен за месяц

Глава Верховного суда Валентина Данишевская за июль заработала 507 087 гривен.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ суда. Сумма в пять раз превышает зарплату за июнь.

Размер судейского вознаграждения состоит из должностного оклада – 197 063 гривны; доплаты за выслугу лет – 60% от оклада; доплаты за пребывание на административной должности – 10% от должностного оклада; доплаты за работу, связанную с доступом к государственной тайне – 20% от оклада, а также других выплат.

Отмечается, что, согласно изменениям в государственный бюджет, начисление судейского вознаграждения осуществляется в размере, который не превышает 10 минимальных зарплат, размер которой установлен на 1 января 2020 года.

Издание напомнило, что в июне Данишевская заработала 90 697 гривен.

Ответ ВС по зарплате главы суда

Как сообщал OBOZREVATEL, с апреля зарплата всех государственных служащих в Украине не может превышать 47 тысяч гривен. Это же касается и судей.