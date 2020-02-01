Глава "Укрпочты" оправдался перед почтальонами за миллионную зарплату: видео встречи

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский обосновал свою миллионную зарплату высокими доходами глав почты в США и Европе.

По его словам, он получает не два миллиона гривен в месяц, а один. Также он встретился с простыми почтальонами, которые получают в месяц намного меньше минималки, передает ТСН.

"Глава почты Германии получает восемь миллионов евро, глава почты США тоже получает определенную сумму. Но в них 8 миллиардов долларов ущерба, а у нас 25 миллионов прибыли", – заявил Смелянский.

При этом он пообещал, что заработанные "Укрпочтой" деньги будут переводить на модернизацию, что якобы даст возможность почтальонам быть мобильными и иметь перспективу относительно увеличения своей прибыли.

Игорь Смелянский

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети сравнили зарплаты главных почтовиков Украины и США. На самом деле Смелянский обходится Украине в сотни раз дороже. Он зарабатывает даже больше, чем американский президент Дональд Трамп.

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