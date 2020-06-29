Глава профсоюза шахтеров призвал Геруса выйти к бастующим и заявил, что гарантирует безопасность

Председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец призвал главу парламентского комитета Андрея Геруса, отставки которого будут требовать шахтеры во время бессрочной акции протеста, выйти к бастующим.

Он заявил, что будет гарантировать ему безопасность. Об этом Волынец сообщил на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к Андрею Михайловичу Герусу как к коллеге. Давай завтра подойдем вместе к шахтерской делегации. Пообщаемся. Безопасность я гарантирую. Знаю, что горнякам от Донбасса до Волыни есть о чем тебе рассказать: и о шахтерских детях, и о судьбе регионов, где от работы шахт зависит работа всей инфраструктуры. А ты передашь совет шахтерским городам, как там выживать врачам и учителям – всем, кто зависит от устойчивой работы угольных предприятий, от наполнения местных бюджетов", – написал Волынец

Он также отметил, что Герус пытается отвлечь внимание от истинных причин бунта шахтеров: задолженности по зарплате, долгов "Центрэнерго".

"Любимец шахтеров Андрей Герус снова ударился в эпистолярный жанр и накрапывал заметку об отсутствии задолженности перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий... Вот оно как! Когда шахтеры уже на подъезде к столице, председатель энергетического комитета предлагает им не верить собственным кошелькам. Существует несколько объяснений тому, почему Герус так хочет дезинформировать общество относительно протеста горняков. Здесь и воля куратора, и личное пренебрежение к людям, восставших против его антиукраинских действий. Но есть официальные данные по задолженности от Минэнерго. Это конкретные цифры, а не догадки мальчика на побегушках", – добавил Волынец.

По его словам, на сегодня долг перед горняками и их семьями составляет 623 млн грн (предприятиям Донецкой – 280,5 млн грн, Луганской – 153 млн грн, Львовско-Волынского бассейна – 105,5 млн грн, Волыни – около 40 млн грн, шахте "Надежда" – более 50 млн грн), отдельно больше 100 млн грн – шахте "Краснолиманская".

"Уже за два дня до этого долга приплюсуется еще 500 млн грн за июнь и зарплатный долг выльется в цифру более 1,1 морд грн (без долгов перед шахтерами "Краснолиманской"). Но Герус этой цифры упорно не видит! Впечатление, что у человека начисто ампутирована совесть. Поэтому он пытается переложить созданные горнякам проблемы на их же плечи ", – подчеркнул председатель независимого профсоюза горняков.

Отметим, ранее Волынец сообщил, что 30 июня в Киеве начнут бессрочную акцию протеста шахтеры из разных регионов Украины из государственных и частных шахт. Они будут требовать погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за нее чиновников, в частности, Андрея Геруса.

Шахтеры государственной шахты "Надежда" уже протестовали под Офисом президента на прошлой неделе. К ним выходил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал "разобраться с "Центрэнерго". После этого государственная компания заплатила шахтерам 8,75 млн грн, что составляет до 0,5% долга шахтам со стороны "Центрэнерго".

Волынец заявлял 17 июня в эфире "112 Украина", что, когда работала формула "Роттердам +", украинский уголь был востребован, у шахтеров была работа и зарплата, а сейчас они намерены ехать в Киев протестовать.