Глава НБУ задекларировал предметы роскоши и миллионы в швейцарском банке
Новый глава НБУ Кирилл Шевченко внес значительные уточнения в декларацию за 2019 год. В ней появились 3,4 млн грн от продажи ценных бумаг, $3 млн на счету в Швейцарии, а также масса предметов роскоши.
Об этом свидетельствует сообщение о существенном изменении материального состояния, а также уточнения в декларации, которые опубликованы на сайте НАПК.
В частности, Шевченко указал, что 20 июля 2020 года получил от продажи ценных бумаг и корпоративных прав 3,43 млн грн. Покупатель – лондонское отделение банка BofA Merrill Lynch.
Швейцарский банк
Шевченко внес в декларацию 1,3 млн гривен процентов, которые получил от швейцарского банка Lombard Odier and Co.
Вместе с женой он там хранит более $3 млн и 9741 евро.
Наличка
У главы НБУ и его жены в 2019 году хранилось наличкой $27 тыс., 25 тыс. евро и 225 тыс. гривен. А еще Шевченко указал, что дал взаймы 64 тыс. евро, а его жена – 10 тыс. евро.
Также в декларации появились 96 038 евро, которые Шевченко хранил в чешском Экспобанке.
Шубы, кольца и часы
В декларации Шевченко за 2019 год также появилось много изменений. В частности, глава НБУ вписал в нее массу предметов роскоши:
женские часы из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней – 5;
мужские часы из драгоценных металлов – 3;
женские наручные браслеты из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней – 4;
женские наручные браслеты из драгоценных металлов – 3;
ювелирные гарнитуры – 5;
сережки – 2;
кольца из драгоценных металлов с драгоценным камнем – 2;
женскую сумку Hermes и две женские шубы Maurizio Braschi.
В разделе транспорта появился квадроцикл OUTLANDER MAX LTD 1000R 2018 года выпуска.
Авторские права
Глава НБУ указал, что ему совместно с Вячеславом Коноплевым принадлежит авторское право на статью "Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов".
Как сообщал OBOZREVATEL, новый глава НБУ Кирилл Шевченко в 2019 году получил 28 млн грн, из них 14,5 млн грн –зарплата в Укргазбанке, который он тогда возглавлял. А его семья бесплатно пользовалась чужим домом площадью 280 квадратов и двумя земельными участками.