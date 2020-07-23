Глава НБУ задекларировал предметы роскоши и миллионы в швейцарском банке

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко внес значительные уточнения в декларацию за 2019 год. В ней появились 3,4 млн грн от продажи ценных бумаг, $3 млн на счету в Швейцарии, а также масса предметов роскоши.

Об этом свидетельствует сообщение о существенном изменении материального состояния, а также уточнения в декларации, которые опубликованы на сайте НАПК.

В частности, Шевченко указал, что 20 июля 2020 года получил от продажи ценных бумаг и корпоративных прав 3,43 млн грн. Покупатель – лондонское отделение банка BofA Merrill Lynch.

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Швейцарский банк

Шевченко внес в декларацию 1,3 млн гривен процентов, которые получил от швейцарского банка Lombard Odier and Co.

Вместе с женой он там хранит более $3 млн и 9741 евро.

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Наличка

У главы НБУ и его жены в 2019 хранилось наличкой $27 тыс. 25 тыс. евро и 225 тыс. гривен. А еще Шевченко указал, что дал взаймы 64 тыс. евро, а его жена – 10 тыс. евро.

Также в декларации появились 96038 евро, которые Шевченко хранил в чешском Экспобанке.

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Шубы, кольца и часы

В декларации Шевченко за 2019 год также появилось много изменений. В частности, глава НБУ вписал в нее массу предметов роскоши:

женские часы из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней – 5;

мужские часы из драгоценных металлов – 3;

женские наручные браслеты из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней – 4;

женские наручные браслеты из драгоценных металлов – 3;

ювелирные гарнитуры – 5;

сережки – 2;

кольца из драгоценных металлов с драгоценным камнем – 2;

женскую сумку Hermes и две женские шубы Maurizio Braschi.

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

В разделе транспорта появился квадроцикл OUTLANDER MAX LTD 1000R 2018 года выпуска.

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Авторские права

Глава НБУ указал, что ему совместно с Вячеславом Коноплевым принадлежит авторское право на статью "Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов".

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Как сообщал OBOZREVATEL, новый глава НБУ Кирилл Шевченко в 2019 году получил 28 млн грн, из них 14,5 млн грн –зарплата в Укргазбанке, который он тогда возглавлял. А его семья бесплатно пользовалась чужим домом площадью 280 "квадратов" и двумя земельными участками.