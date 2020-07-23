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Глава НБУ задекларировал предметы роскоши и миллионы в швейцарском банке

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Личные финансы
1,9 т.
Декларация Кирилла Шевченко

Кирилл Шевченко обновил декларацию за 2019 год. Коллаж Обозревателя

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко внес значительные уточнения в декларацию за 2019 год. В ней появились 3,4 млн грн от продажи ценных бумаг, $3 млн на счету в Швейцарии, а также масса предметов роскоши.

Об этом свидетельствует сообщение о существенном изменении материального состояния, а также уточнения в декларации, которые опубликованы на сайте НАПК.

В частности, Шевченко указал, что 20 июля 2020 года получил от продажи ценных бумаг и корпоративных прав 3,43 млн грн. Покупатель – лондонское отделение банка BofA Merrill Lynch.

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Швейцарский банк

Шевченко внес в декларацию 1,3 млн гривен процентов, которые получил от швейцарского банка Lombard Odier and Co.

Вместе с женой он там хранит более $3 млн и 9741 евро.

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Наличка

У главы НБУ и его жены в 2019 хранилось наличкой $27 тыс. 25 тыс. евро и 225 тыс. гривен. А еще Шевченко указал, что дал взаймы 64 тыс. евро, а его жена – 10 тыс. евро.

Также в декларации появились 96038 евро, которые Шевченко хранил в чешском Экспобанке.

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Шубы, кольца и часы

В декларации Шевченко за 2019 год также появилось много изменений. В частности, глава НБУ вписал в нее массу предметов роскоши:

  • женские часы из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней – 5;

  • мужские часы из драгоценных металлов – 3;

  • женские наручные браслеты из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней – 4;

  • женские наручные браслеты из драгоценных металлов – 3;

  • ювелирные гарнитуры – 5;

  • сережки – 2;

  • кольца из драгоценных металлов с драгоценным камнем – 2;

  • женскую сумку Hermes и две женские шубы Maurizio Braschi.

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

В разделе транспорта появился квадроцикл OUTLANDER MAX LTD 1000R 2018 года выпуска.

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Авторские права

Глава НБУ указал, что ему совместно с Вячеславом Коноплевым принадлежит авторское право на статью "Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов".

Декларация Кирилла Шевченко

Декларация Кирилла Шевченко НАПК

Как сообщал OBOZREVATEL, новый глава НБУ Кирилл Шевченко в 2019 году получил 28 млн грн, из них 14,5 млн грн –зарплата в Укргазбанке, который он тогда возглавлял. А его семья бесплатно пользовалась чужим домом площадью 280 "квадратов" и двумя земельными участками.

УкраинаДекларации о доходах чиновниковНациональный банк УкраиныКирилл Шевченко
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