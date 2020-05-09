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10 мая • обновлено в 01:34
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Глава Минздрава анонсировал резкое повышение зарплат врачей

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Зарплату украинских врачей хотят повысить на 50% до конца 2020 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью ТСН заявил, что медики в Украине должны зарабатывать минимум 25 тысяч гривен.

"Когда мы говорим о повышении зарплат на 50%, нам надо внести изменения в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это около 11 млрд грн, если берем за базовую зарплату в марте этого года. Для этого надо вносить изменения в госбюджет, чтобы зарплата была повышена с 1 июля 2020 года", – сказал он.

"Если мы говорим просто, то давайте посмотрим на рыночные зарплаты, которые получают, например, врачи-хирурги в частных клиниках. Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 тысяч гривен. Я полностью за, чтобы прокурор получал 25 тысяч гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше. В какой стране это возможно?" – сказал Степанов.

Максим Степанов

Максим Степанов

uaportal.com

Как писал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что задержка выплат 300% мартовского оклада украинским медикам, которые работают с больными коронавирусом, связана с ошибками в расчетах местной власти.

Президент Владимир Зеленский пригрозил чиновникам увольнением из-за зарплат медиков.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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