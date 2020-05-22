Жители Крыма бросили вызов Аксенову и предложили поменяться зарплатами

"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов пожаловался на зарплату и отсутствие личной жизни после того, как жители полуострова предложили ему поменяться с ними деньгами.

Люди рассказали чиновнику о низких компенсациях в период карантина. В ответ он стал уверять, что его деньгам крымчане были бы не рады, сообщила "Лента".

"Люди пишут: "Предлагаем провести эксперимент, чтобы вы попробовали прожить на эту сумму, а нам ваша зарплата". Коллеги, без вопросов. Знаю, что прожить на такую сумму невозможно. Но тем, кто считает, что у меня большая зарплата, предлагаю одну неделю на моем месте поработать, послушать в свой адрес все высказывания и понять, что у меня нет ни личной жизни, ничего. Нормальный человек спросит: "А нужна ли мне такая зарплата, как у него, за то, что он там терпит", – пожаловался Аксенов.

Такая реакция чиновника возмутила людей. "Любят у нас начальнички жаловаться на тяжкую судьбину, но никого бульдозером не спихнёшь с должности", – прокомментировали его высказывание в Twitter.

"Ну так бросал бы свою должность и шел работать дворником", – написали люди.

"Дустом не вытравишь рабов с галер. А всё почему? Потому что галеры золотоносные!", – припомнили комментаторы высказывание о "рабах на галерах" президента РФ Владимира Путина.

"Как работаешь, такие высказывания и слушаешь...", – высказались другие.

Реакция в Twitter на слова Аксенова

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму сотрудникам обсерватора в Евпатории, куда на временный карантин помещают приезжающих на полуостров, перестали платить обещанную зарплату.

Бунт шахтеров из-за долгов по зарплате в оккупированном террористами "ЛНР" городе Зоринске (Луганская область) завершился тем, что "власти" просто закрыли шахту "Никанор-Новая".