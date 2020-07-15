Вводить второй уровень пенсионной системы в нынешнее время абсолютно неуместно, – Олейник

Вводить второй уровень пенсионной системы в нынешнее время абсолютно неуместно, и риски введения данной реформы очень большие.

Об этом УНИАН рассказал глава Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник.

"На самом деле риски внедрения второго уровня пенсионной системы и так называемой реформы были невероятно большими. Во-первых, государство показало себя как неэффективного руководителя, и в этот период времени, когда такое большое недоверие к государственным финансам, финансовым институтам, внедрять модель, где фактически часть пенсионного обеспечения приватизируется, было совершенно неуместно. Тем более, что опыт стран, которые пошли этим путем, насколько мне известно, из 30 стран 18 уже поняли, что это ошибочный путь", – сказал Олейник.

Глава ФРУ положительно оценил тот факт, что Верховная Рада не рассмотрела законопроект о введении второго уровня пенсионной системы до каникул. Он отметил, что не состоялась ключевая ошибка, которая могла бы произойти в системе пенсионного обеспечения, и теперь будет время для дискуссий.

Также Олейник отметил, что проблем в пенсионном обеспечении, Пенсионном фонде и в целом в политике государства в этом направлении действительно очень много.

"Но мы свой ответ давали как во время заседаний в парламентском комитете, так и публично ФРУ обращалась к президенту, к премьеру, к Верховной Раде, к госпоже Третьяковой (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова – ред.) относительно ошибочности этого пути. Действительно, пенсия маленькая, соотношение работающих и неработающих постоянно увеличивается, количество пенсионеров растет, количество работающих уменьшается, и, на самом деле, ключевой выход находится в плоскости экономического роста", – сказал глава ФРУ.

По его словам, если бы государство принимало решение относительно законов, которые стимулируют экономическое развитие, это было бы лучшим решением этой проблемы.

"Тех, кто работает, должно быть больше, зарплата должна быть выше, экономика должна расти быстрее, и это будет положительный ответ, каким образом нам обеспечивать достойную жизнь пенсионерам", – резюмировал Олейник.