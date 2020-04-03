Глава департамента Службы здоровья за год заработала больше миллиона гривен

Глава Департамент коммуникаций Нацслужбы здоровья Украины Татьяна Бойко за 2019 год заработала 1 345 285 гривен.

Об этом свидетельствую данные ее декларации. Ежемесячно госслужащая получала примерно 112 000 гривен.

Декларация Татьяны Бойко Скрин

Помимо заработной платы Бойко получила 10 320 гривен помощи при рождении ребенка. Ее муж за год заработал 177 тыс. гривен.

Семья также владеет двумя квартирами в Чернигове и Вышгороде площадью 65 кв.м и 54,9 кв.м соответственно. А также авто Nissan Qashqai 2008 года выпуска.

Сама Бойко возглавила Департамент коммуникаций НСЗУ еще в июле 2018 года. До этого членом исполкома Черниговского городского совета.

Татьяна Бойко UAinfo

Согласно информации издания "Антикор", на внеочередных выборах в 2019 году Бойко хотели выдвинуть кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" в 205 округе Черниговской области.

Продвигал ее мэр города Владислав Атрашенко, тот самый, который будучи главой компании "Хлеб Киева" подарил Виктору Януковичу золотой батон. И бывший член "Партии регионов", который голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года.

Достаточно высокая заработная плата Бойко абсолютно не соизмерима с зарплатами обычных семейных врачей. НСЗУ, как государственный орган, получает средства из госсбюджета, которые перенаправляет лечебным учреждениям согласно первому этапу медреформы.

Согласно ей деньги должны были идти за пациентом, и чем больше врач подпишет деклараций и обслужит больных, тем выше у него зарплата. Но многочисленные жалобы медиков, говорят об обратном. Часто, несмотря на обещания, на руки врачи получали около 4 тысяч гривень, в то время, как начальник Департамента коммуникаций получает более 100 тысяч.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве доплата врачам инфекционных отделений, которые спасают от коронавируса COVID-19, составит от 5 до 10 000 гривен.

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