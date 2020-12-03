Герасимов заподозрил схему на вакцинации: из украинцев хотят выкачать более 70 млрд грн

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов считает, что власти хотят заставить украинцев заплатить примерно 70 миллиардов гривен за вакцину от коронавируса.

В эфире программы "Право на владу" на "1+1" в четверг, 3 декабря, он заявил, что речь идет о "коррупционной схеме" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Герасимова, власти понимают, что для прекращения эпидемии COVID-19 нужно вакцинировать 80% населения Украины. Он также напомнил словам министра здравоохранения Максима Степанова, который в одном из эфиров говорил, что вакцина будет стоить для государства примерно 37 долларов.

"Если взять количество населения и пересчитать на эту стоимость, получится, что для вакцинирования 80% украинцев нужно примерно 35 млрд грн. Есть ли эти деньги? Да. Что закладывается в бюджет 2021 года? 2,6 млрд грн", – отметил политик.

По мнению Герасимова, это значит, что власти хотят заставить украинцев покупать вакцину самостоятельно.

"Как и в ситуации с тестами, они хотят, чтобы люди прививались за собственные средства. Если посчитать, что частные компании сделают стоимость вакцины не по 37 долларов, а в два раза дороже, то получится, что они хотят выкачать из людей более 70 млрд грн", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Минздрава, вакцина от коронавируса будет массово поставляться в страны, в том числе и в Украину, в конце весны или в начале лета 2021 года.

По словам Максима Степанова, Украина может получить 8 миллионов доз вакцины бесплатно.