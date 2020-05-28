Где в Украине самая высокая средняя зарплата: экономист проанализировал регионы и сферы деятельности

Марина Погорилко Личные финансы 20:10, 28.05.2020

В апреле 2020 года средняя зарплата в Украине составила 10430 грн, что составляет +1,57% в год. Самый высокий показатель – в Киеве, а самый низкий – в Ивано-Франковской области.

Соответствующие данные в своем Facebook обнародовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, проанализировав среднюю заработную плату по регионам и сферам деятельности.

Согласно его информации, наибольшую среднюю заработную плату получают жители:

Средняя зарплата в Украине составила 10430 грн
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  1. Киева – 15278 грн;

  2. Донецкой области – 12473 грн;

  3. Киевской области – 10797 грн;

  4. Днепропетровской области – 10562 грн;

  5. Запорожской области – 10514 грн.

Регионы с наименьшими средними зарплатами выглядят так:

  1. Черновицкая – 7560 грн;

  2. Волынская – 7758 грн;

  3. Тернопольская – 7815 грн;

  4. Херсонская – 8354 грн;

  5. Ивано-Франковская – 8459 грн.

При этом Компаниец сообщил, что по сферам деятельности больше всего получают работники:

  1. Финансовой и страховой сферы – 20256 грн;

  2. Информации и телекоммуникаций – 18317 грн;

  3. Государственного управления и обороны; обязательного социального страхования – 15041 грн;

  4. Профессиональной, научной и технической деятельности – 14802 грн;

  5. Промышленности – 11412 грн.

Наименьшая средняя зарплата по видам экономической деятельности (грн):

  1. Временное размещение и организация питания – 3500;

  2. Здравоохранение и предоставление социальной помощи – 7035;

  3. Операции с недвижимым имуществом – 7121;

  4. Искусство, спорт, развлечения и отдых – 8007;

  5. Строительство – 8243.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Компаниец сообщил, на сколько уменьшился показатель розничной торговли по сравнению с апрелем прошлого года в Украине через коронакризис. Он отметил, что это – самый низкий показатель за почти 4,5 года.

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