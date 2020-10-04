Где украинцы зарабатывают больше всех: статистика вакансий
В Украине самые высокие зарплаты получают в Киеве (15 тысяч гривен), на втором месте оказалась Одесса (13 тысяч), а третье место разделили Харьков и Днепр (12,5 тысячи).
Об этом говорится в данных статистики вакансий одного из крупных кадровых порталов. Самая низкая зарплата в областном центре составила около 10 тыс. грн.
Киев – 15000 грн
Днепр – 12500 грн
Запорожье – 11000 грн
Львов – 12000 грн
Одесса – 13000 грн
Харьков – 12500 грн
Винница – 11000 грн
Житомир –10000 грн
Ивано-Франковск – 10000 грн
Кривой Рог – 10000 грн
Кропивницкий (Кировоград) – 10000 грн
Луцк – 10000 грн
Николаев – 10800 грн
Полтава – 10000 грн
Ровно – 10000 грн
Сумы – 10000 грн
Тернополь – 10500 грн
Ужгород – 11000 грн
Херсон – 10000 грн
Хмельницкий – 10500 грн
Черкассы – 10000 грн
Чернигов – 10000 грн
Черновцы – 11000 грн
Отметим, в Украине больше 30 тысяч гривен могут зарабатывать не только программисты, которые традиционно возглавляют список самых высокооплачиваемых вакансий, но и некоторый домашний персонал (работа в доме обеспеченной семьи), медиабайеры и аналитики.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.