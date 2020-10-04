Где украинцы зарабатывают больше всех: статистика вакансий

Александр Литвин Личные финансы 02:20, 5.10.2020 Обновлено: 08:45, 5.10.2020

В Украине самые высокие зарплаты получают в Киеве (15 тысяч гривен), на втором месте оказалась Одесса (13 тысяч), а третье место разделили Харьков и Днепр (12,5 тысячи).

Об этом говорится в данных статистики вакансий одного из крупных кадровых порталов. Самая низкая зарплата в областном центре составила около 10 тыс. грн.

  • Киев – 15000 грн

  • Днепр – 12500 грн

  • Запорожье – 11000 грн

  • Львов – 12000 грн

  • Одесса – 13000 грн

  • Харьков – 12500 грн

  • Винница – 11000 грн

  • Житомир –10000 грн

  • Ивано-Франковск – 10000 грн

  • Кривой Рог – 10000 грн

  • Кропивницкий (Кировоград) – 10000 грн

  • Луцк – 10000 грн

  • Николаев – 10800 грн

  • Полтава – 10000 грн

  • Ровно – 10000 грн

  • Сумы – 10000 грн

  • Тернополь – 10500 грн

  • Ужгород – 11000 грн

  • Херсон – 10000 грн

  • Хмельницкий – 10500 грн

  • Черкассы – 10000 грн

  • Чернигов – 10000 грн

  • Черновцы – 11000 грн

Отметим, в Украине больше 30 тысяч гривен могут зарабатывать не только программисты, которые традиционно возглавляют список самых высокооплачиваемых вакансий, но и некоторый домашний персонал (работа в доме обеспеченной семьи), медиабайеры и аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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