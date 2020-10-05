Где украинцы зарабатывают больше всех: статистика вакансий

В Украине самые высокие зарплаты получают в Киеве (15 тысяч гривен), на втором месте оказалась Одесса (13 тысяч), а третье место разделили Харьков и Днепр (12,5 тысячи).

Об этом говорится в данных статистики вакансий одного из крупных кадровых порталов. Самая низкая зарплата в областном центре составила около 10 тыс. грн.

Киев – 15000 грн

Днепр – 12500 грн

Запорожье – 11000 грн

Львов – 12000 грн

Одесса – 13000 грн

Харьков – 12500 грн

Винница – 11000 грн

Житомир –10000 грн

Ивано-Франковск – 10000 грн

Кривой Рог – 10000 грн

Кропивницкий (Кировоград) – 10000 грн

Луцк – 10000 грн

Николаев – 10800 грн

Полтава – 10000 грн

Ровно – 10000 грн

Сумы – 10000 грн

Тернополь – 10500 грн

Ужгород – 11000 грн

Херсон – 10000 грн

Хмельницкий – 10500 грн

Черкассы – 10000 грн

Чернигов – 10000 грн

Черновцы – 11000 грн

Отметим, в Украине больше 30 тысяч гривен могут зарабатывать не только программисты, которые традиционно возглавляют список самых высокооплачиваемых вакансий, но и некоторый домашний персонал (работа в доме обеспеченной семьи), медиабайеры и аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.