Где больше всего платят: в Кабмине назвали выгодные специальности

В Украине за 12 месяцев реальная (с учетом роста цен) зарплата выросла на 11,2%. В среднем украинцы зарабатывают 10,2 тыс. грн, при этом выгоднее всего работать в IT.

Об этом сообщает пресс-служба Министертсва экономразвития и торговли. "За последние 12 месяцев средняя реальная зарплата увеличилась на 11,2%. По данным официальной статистики, в апреле 2019 года она составила 10 269 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы", - сообщают в ведомстве.

Зарплата в Украине

Самая высокая средняя:

информация и телекоммуникации – 20 516 грн;

финансовая и страховая деятельность – 19 836 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 14 412 грн;

государственное управление и оборона – 13 314 грн.

Ранее Госслужба статистики сообщила, что по итогам января-марта 2019 года самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована у работников авиационной отрасли – она составила 25 850 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам существенное увеличение средней зарплаты в течение 2019 года.

В Украине средняя зарплата в долларах в 2013 году составляла $394, а в марте 2019-го – $385. При этом за год этот показатель увеличился на 21%.

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