"Газпром" продает газ в убыток: как обвал цен скажется на Украине и чем грозит РФ

"Газпром" в мае продавал голубое топливо по цене ниже своей себестоимости, говорится в данных российской статистики. При этом с того момента цены в Европе упали еще ниже, как минимум ближайшие месяцы, до начала отопительного сезона, российскому газовому монополисту придется работать в убыток.

О том, справится ли "Газпром", работая в убыток и как это отразится на Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Газпром" в минусе, а украинцы в плюсе

В мае "Газпром" продал 11,9 млрд кубометров газа по цене примерно в $94 за тысячу кубометров (заработал $1,123). Как следует из оценок международного агенства Fitch, чтобы покрыть все расходы, российский гигант должен был выручить примерно на $700 млн больше.

Но и продавать газ компания не может, отмечает аналитик Егор Комов. Даже если остановить поставки, часть расходов сохранится. К примеру, контракты на транзит зачастую заключаются на гарантированный объем мощности. То есть сколько бы не доставляли, заплатить все равно придется.

"Рекордный за десятилетия обвал цен на внешних рынках на фоне пандемии коронавируса, теплой зимы, из-за которой большинство европейских стран закончили отопительный сезон с рекордными запасами газа, все это привело к убыточной работе газодобывающих компаний. Думаю, для "Газпрома" текущий год окажется одним из худших, но такая же ситуация наблюдается и по всему миру", – рассказывает Егор Комов.

Цены на газ в Европе будут снижаться

Доходы от экспорта для компании с января по май обвалились на 53%. Можно считать, что 2020-й оказался для компании одним из тяжелейших годов. И пока ситуация остается не меняется. Есть риск, что к августу хранилища будут полностью заполнены и газ вообще перестанут покупать. В таком случае цена на бирже может обвалиться ниже нуля.

Такие оценки озвучивают ведущие эксперты по всему миру, правда в самом "Газпроме" неоднократно заявляли, что такой сценарий крайне маловероятен. Мол, деньги от экспорта будут в любом случае.

А вот украинцы от такой ситуации только выиграют. Украинский "Нафтогаз" газ импортирует, а не экспортирует. Поэтому чем дешевле голубое топливо на европейском рынке, тем меньше заплатят украинцы.

Уже сейчас в Европе тысяча кубометров продается на британской NBP за $63,2. На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее близком узле к России) цена с поставкой составляет $70,8 за тысячу кубометров. То есть вполне вероятно, что "Газпром" потеряет по итогам лета несколько миллиардов долларов.

Для такой компании такие потери не будут сокрушительными, уверен аналитик энергетических рынков Алексей Турчак. Однако России, вероятно, придется урезать свой бюджет и использовать накопленные ранее деньги из резервов. "Газ будет дешеветь на рынках, компании будут сокращать свои доходы. На ряду с этим все еще не понятны перспективы с поставками сжиженного газа из Катара. Если это произойдет, цена упадет более значительно", – прогнозирует Турчак.

Украинцы все равно будут платить за газ

Даже если предположить, что в конкретный день цены на голубое топливо будут ниже нуля (газ нужно будет куда-то девать и фактически покупателю будут доплачивать за хранение), на Украину эта ситуация повлияет не так кардинально.

За голубое топливо в любом случае придется платить. Транспортировка и распределение газа, налоги на импортное топливо – все это приведет к тому, что даже при нулевой цене конечному потребителю – украинским семьям – все равно придется отдавать как минимум несколько гривен за кубометр.

Правда, украинские эксперты настроены куда более пессимистично и считают, что до такого падения ситуация не дойдет.

"Нефтяная составляющая, ожидаемо, не принесет значительного снижения цен в Европе и в Украине – то есть можно говорить, что отрицательных цен газа, аналогично с котировками нефти, не будет. Тот минимум рыночной цены в Украине, который ожидается в апреле-мае, не должен быть ниже 3500 грн/тыс куб. м. с НДС", – рассказывает представитель Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская.