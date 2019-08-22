Газ взлетит в цене, но покупать разрешили по-новому: новшества от "Нафтогаза"

"Нафтогаз" предложил украинцам в сентябре купить газ на весь отопительный сезон. Так, сейчас голубое топливо продается по рекордно низкой цене, а зимой стоимость значительно вырастет. Чтобы не переплачивать, в компании предложили запастись газом.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно обратиться в клиентский центр своей газоснабжающей компании, подписать дополнительный договор и внести предоплату. Максимум можно купить 25 тыс. кубометров. Этого хватит на всю зиму. Сделать это нужно до 25 сентября.

"Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газзбутам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения)", – поясняют в "Нафтогазе".

Украина готовит РФ сюрприз с газом 24tv.ua

Как уже писал OBOZREVATEL, украинцы в разных регионах платят по разным тарифам на газ (стоимость транспортировки отличается). В среднем же цена составляет около 6 грн за куб. Таким образом, 25 тыс. кубических метров обойдутся в 150 тыс. грн. По прогнозам аналитиков, зимой голубое топливо может подорожать примерно на 15%. Таким образом, экономия составит 22,5 тыс. грн!

"Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы", – уверен глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

В результате НАК и правительство достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

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