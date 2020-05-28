Forbes опубликовал рейтинг самых богатых украинцев: список

Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых богатых украинцев. Список возглавили Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко.

Совокупное состояние всех участников составило $31,4 млрд. Об этом сообщается в выпуске журнала Forbes. Рейтинг был составлен впервые с 2016 года.

Украинский рейтинг Forbes

Сколько денег у первой тройки

На первом месте оказался бизнесмен Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $2,8 млрд. "По сравнению с пиковым, 2013 годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз", – отметило издание.

На втором месте – владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд. На третьем месте – пятый президент Украины и народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко с $1,4 млрд. Он вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценил состояние Порошенко в $750 млн.

Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд. Двое занимают одну строчку – супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр".

Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский, состояние которого оценили в $1 млрд.

Миллионеры из IT

У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый – основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).

В рейтинг вошли экс-партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом "Хортица", Евгений Черняк ($295 млн, №30).

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире 25 миллиардеров из списка Forbes за время пандемии коронавируса увеличили свое состояние в общем на 255 млрд долларов.

Первым в мире долларовым триллионером (тем, чье состояние составляет тысячу миллиардов долларов или больше) может стать владелец компании Amazon Джефф Безос.