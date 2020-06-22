Фонд Баума-Тимошенко закупает маски из Китая с наценкой в 6 раз? Обращение к ГБР
Предприниматель Борис Баум при поддержке замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко продолжает закупать медицинские маски в Китае и поставляет их в Украину без уплаты НДС по цене примерно в 12,5 грн за штуку. При этом украинские производители такого же качества маски продают по 1,5-2 грн за штуку (зависимо от количества).
Об этом сообщают приближенные к Офису президента источники OBOZREVATEL. Просим проверить информацию о том, что из фонда, который работает при Офисе президента, за каждую маску платили 12,5 грн. На данный момент это в 6-7 раз дороже, чем стоимость такого же товара у украинских производителей. К примеру, Минздрав сейчас заключает договора на поставку масок по цене примерно в 2,5 грн за штуку. На открытом рынке трехслойные медицинские маски в Украине можно купить по 1,5-3,5 грн за штуку (зависимо от количества).
OBOZREVATEL обращается в Государственное бюро расследований с требованием:
проверить деятельность Фонда по борьбе с коронавирусом, который (только по официальным данным) собрал более 370 млн грн на банковские счета, связанные с Борисом Баумом.
Не было ли нарушений при освоении собранных средств, закупок масок и других средств защиты по, предположительно, в разы завышенным ценам?
Правда ли приобретенные в качестве гуманитарного груза средства защиты поступали в коммерческие торговые сети?
И не пора ли проверить деятельность Бориса Баума, который без какой-либо официальной должности осваивает многомиллионные фонды, связанные с Офисом президента?
Также мы обращаемся к Офису президента, органам исполнительной власти с просьбой возобновить уплату НДС при ввозе тех медицинских товаров, которые после поступают в сети и продаются, а не бесплатно пополняют запасы больниц. Иначе украинский производитель оказывается в заведомо проигрышных конкурентных условиях.
Подробнее о том, кто такой Борис Баум, можно прочитать здесь. Ранее OBOZREVATEL сообщал:
журналисты узнали, что окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины. Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОП якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.