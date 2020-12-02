Финансист ответил Третьяковой: некоторые ФЛП платят налогов по 10 тысяч в месяц

В Украине немало предпринимателей, которые платят налогов на десятки тысяч гривен в месяц, поэтому заявление о несоизмеримости отчислений и анонсированной помощи ФЛП в размере 8 тысяч гривен слишком обобщающее.

Об этом в комментарии "Гордону" заявил финансист Тарас Козак, комментируя соответствующее высказывание главы парламентского комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой.

"ФЛП бывают разными. На первой и второй группе предприниматели платят немного, но на третьей – 5% от оборота. Это довольно большой налог. Есть у нас ФЛП, которые платят десятки тысяч гривен налогов в месяц, а в год – сотни тысяч гривен. И таких много. Да, есть предприниматели, которые по каким-то причинам не платят единый социальный взнос. Например, вторая группа должна ежемесячно уплачивать взнос в размере 22% от минимальной зарплаты – это около 1,1 тыс. грн. Для компаний, которые сейчас полуживые, это довольно ощутимо", – пояснил он.

По словам Козака, механизмы помощи бизнесмена должны быть прописаны детально. Тех, кто платил налоги, по его мнению, нужно поддерживать однозначно. А с теми, кто не платил, нужно разбираться почему: из-за локдауна или отсутствия желания платить.

"Возможно, тем, кто не платил налоги, выплачивать не 8 тысяч гривен, а меньшую сумму. Нет легкого выхода. Нужны конструктивные, неординарные решения. Государство должно быть разумнее. Следует учитывать оплаченные налоги и наказывать того, кто уклонялся от уплаты налогов", – подчеркнул финансист.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентского комитета по вопросам социальной защиты, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова засомневалась, что физические лица-предприниматели заплатили хотя бы 8 тысяч гривен налогов в год.

Такое заявление она сделала во время рассмотрения законопроекта о помощи для ФЛП в размере 8 тысяч гривен.

Напомним, что соответствующий документ как неотложный в Верховную Раду внес президент Украины Владимир Зеленский.