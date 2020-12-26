Украинцам пытаются продать фальсификат: как правильно выбрать колбасу, рыбу, сыр и другие продукты

Фальсификация продуктов – достаточно распространенное явление для Украины. И ошибиться с выбором икры, красной рыбы, колбасы, сыра, кондитерских изделий и даже алкоголя намного легче, чем кажется на первый взгляд. Особенно в период активной подготовки к рождественско-новогодним праздникам.

О том, как отличить качественный продукт от подделки и не испортить себе праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Не берите колбасу с маркировкой "ММО"

К выбору колбасы – одного из основных ингредиентов новогоднего салата "Оливье" – следует подходить тщательно, порекомендовала в эфире телеканала Obozrevatel TV эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

По ее словам, в продаже довольно часто можно встретить некачественные колбасные изделия. Например, колбаса первого сорта может продаваться как колбаса высшего сорта. Если на маркировке указано "ММО" ("мясо механической обвалки"), то это уже не колбаса, а "фаршевый продукт", состоящий из костей, кожи и других вторичных продуктов. Такую колбасу лучше не покупать.

Желательно при выборе колбасы обратить внимание на количество ингредиентов, указанных в маркировке. Чем их меньше, тем лучше. Косвенным показателем качества продукта является и его цена – она не должна быть слишком низкой.

Кроме того, шанс купить качественный продукт выше в крупных торговых сетях, а не в небольших магазинах и ларьках, рассказала эксперт.

Колбасу с маркировкой "ММО" лучше не покупать. Пикабу

Баночки с красной икрой нужно слушать

Елена Сидоренко в эфире Obozrevatel TV рассказала, что просроченную икру могут фасовать заново. Но на то, что продукт некачественный, будет указывать "хлюпание" при встряхивании баночки. Насторожить должна слишком идеальная форма икринок и отсутствие на них характерного белого пятна. Это может говорить о том, что икра искусственная. Если же икринки полопались, то продукт настоящий, но уже испорченный.

Чтобы иметь возможность оценить все это, желательно выбирать икру в стеклянных, а не в жестяных баночках.

Следует обратить внимание и на дату фасовки икры. Идеальный период – с июня по октябрь, поскольку именно в это время происходит нерест осетровых.

Смотрите на глаза и жабры рыбы

В эфире телеканала Obozrevatel TV исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, что масштабы фальсификации рыбы огромные. Просроченную рыбу можно найти практически в любом магазине.

Часто рыбу, у которой закончился срок годности, особенно дорогую, например, красную, разделывают, отрезают голову и помещают в глубокую заморозку. При этом содержание воды в таком продукте может превышать норму в два раза.

Эксперт посоветовал обращать внимание на состояние глаз и жабр рыбы. "Глаза должны быть не помутневшие, а яркие, как будто живая. Жабры ярко-красные. Иногда глаза еще нормальные, а жабры начинают обветриваться. Это спорный момент. Но, как показывает практика, рыба не считается опасной, когда жабры начинают немного светлеть", – пояснил он.

Обращайте внимание на глаза и жабры рыбы. cf.ua

Не покупайте сыр в маленьких магазинах

Максим Несмиянов рассказал Obozrevatel TV об огромных масштабах фальсификации сыров. По его словам, в крупных супермаркетах продают порядка 30% фальсификата сыра, в небольших торговых точках такого "сыра" может быть 100%.

Как отличить фальсификат от качественного продукта? Снова смотреть на маркировку. Если там значится "молокосодержащий продукт", то скорее всего, молока там нет вообще, только пальмовое масло.

Эксперт посоветовал обходить десятой дорогой рынки, где продают "сыры", а также обращать внимание на цену продукта и бренд. Качественный твердый сыр не может стоить дешевле 250-300 гривен за килограмм, сообщил он.

За пиво можно не переживать, а водку лучше купить в супермаркете

В эфире телеканала Obozrevatel TV эксперт алкогольного рынка Ростислав Чайкивский заверил, что за качество пива можно не переживать, поскольку его не выгодно фальсифицировать. А вот с водкой все по-другому.

Но фальсификат водки – это не совсем фальсификат. Его отличие от качественного продукта состоит лишь в том, что с него не уплачен акциз. "Есть производители, которые всю продукцию льют на одной линии, но на часть клеят акцизные марки, с которых платят акциз, а на часть – поддельные акцизные марки", – пояснил эксперт.

Он добавил, что зачастую в барах и ресторанах на разлив продают именно такой фальсифицированный алкоголь.

Эксперт порекомендовал покупать алкоголь в больших торговых сетях, где риск купить фальсифицированный продукт намного ниже.

Дата изготовления - самая важная характеристика торта. Профиль

Выбирайте торт без "Е" и растительных жиров

Елена Сидоренко рассказала Obozrevatel TV, на что следует обращать внимание, выбирая праздничный торт. По ее словам, дата изготовления – это самая важная информация.

Далее следует почитать маркировку и посмотреть, какие жиры и искусственные красители содержит торт. "Если я вижу в составе растительные жиры, причем, даже не конкретизировано, а просто "гидрогенизированные" или "смешанные растительные жиры" – все, на этом останавливаюсь. Меня интересует, чтобы там в составе было сливочное масло", – пояснила эксперт.

В качественном торте не должно быть искусственных красителей Е102 и Е124, а также отбеливателя, диоксида титана Е171.