Главная Новости
21 апреля • обновлено в 18:45
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Ежедневно работы лишаются 6 тысяч украинцев: обнародованы плачевные данные

1.4т
Читать материал на украинском

В Украине из-за карантина количество зарегистрированных безработных только за минувшую неделю выросло почти на 30 тысяч человек.

Тогда как ежедневно работы лишаются 6 тысяч украинцев. Об этом со ссылкой на Государственную службу занятости сообщает "Интерфакс".

Согласно официальным данным, количество зарегистрированных в стране безработных за неделю с 13 по 17 апреля выросло на 29,9 тыс. человек – до 411 тыс.

Из-за карантина в Украине ежедневно работы лишаются 6 тысяч граждан

Из-за карантина в Украине ежедневно работы лишаются 6 тысяч граждан

При этом в целом с начала карантина, с 12 марта по 17 апреля, статус безработного получили 101,5 тыс. украинцев.

Примечательно, что в среднем за день количество новых зарегистрированных безработных увеличивалось на 6 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличили минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа на период карантина – с 650 грн до 1000 грн.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
карантин работа безработица
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги