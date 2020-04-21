Ежедневно работы лишаются 6 тысяч украинцев: обнародованы плачевные данные

В Украине из-за карантина количество зарегистрированных безработных только за минувшую неделю выросло почти на 30 тысяч человек.

Тогда как ежедневно работы лишаются 6 тысяч украинцев. Об этом со ссылкой на Государственную службу занятости сообщает "Интерфакс".

Согласно официальным данным, количество зарегистрированных в стране безработных за неделю с 13 по 17 апреля выросло на 29,9 тыс. человек – до 411 тыс.

Из-за карантина в Украине ежедневно работы лишаются 6 тысяч граждан

При этом в целом с начала карантина, с 12 марта по 17 апреля, статус безработного получили 101,5 тыс. украинцев.

Примечательно, что в среднем за день количество новых зарегистрированных безработных увеличивалось на 6 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличили минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа на период карантина – с 650 грн до 1000 грн.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!