"Евробляхеры" пришли к Зеленскому и потребовали новые правила: что предлагают

Активисты организации "АвтоЕвроСила", которая лоббирует интересы владельцев нерастаможеных авто, потребовала от президента Владимира Зеленского изменить формулу расчета акциза, убрав из нее коэффициент возраста.

Об этом заявили активисты организации на своей странице Facebook. Обращение записали прямо возле Администрации президента. Сейчас формула расчета акциза состоит из: коэффициента возраста авто (в годах), объема двигателя и базовой ставке. Активисты же хотят, чтобы размер акциза не зависил от того, сколько лет автомобилю.

Еврономера Offshoreview.eu

"Считаем, что наиболее приемлемый вариант, который быстро можно ввести с минимальными изменениями в законодательстве, это в существующем законе из формулы расчета акциза убрать коэффициент возраста автомобиля, который доходит до 200% от его стоимости", –заявили активисты.

Отметим, в Украине еще в 2018-м приняли решение ввести драконовские штрафы для водителей на еврономерах. Однако после протестов евробляхеров Рада пошла на уступки и отсрочила наказания до 22 августа.

"Господин Президент! Мы, ваши избиратели, просим Вас безотлагательно рассмотреть это предложение, не допустить грабежа защитив интересы всех украинцев", – говорится в обращении.

Какие штрафы вводят:

за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде принять законопроект, который бы отстрочил штрафы для владельцев нерастаможенных автомобилей на еврономерах.

8 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см – €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

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