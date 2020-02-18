"Это рабство!" Милованов прояснил опасность работы без трудовых книжек

Каждый пятый украинец работает без трудовой книжки. Для людей это большой риск – если человек на работе получит травму, он может остаться без денег и компенсаций.

Такие результаты проверок работодателей обнародовал министр экономики Тимофей Милованов во вторник, 18 февраля, в Facebook. По его словам, за две недели инспекторы Гоструда посетили более 184 тысяч предприятий и обнаружили 315 фирм вообще без госрегистрации, сотрудники которых работали "в черную".

"То есть этих предприятий не существует, но люди там работали. 700 украинцев вообще никак не оформлены. Это ли не рабство?", – возмутился министр. Он отметил, что проверка заставила работодателей начат массово оформлять с людьми отношения. Так, в сфере торговли и общественного питания были оформили более 123 тысяч человек.

"Сейчас идет инспекционная кампания – когда инспекторы уже не разъясняют, а штрафуют тех, кто так и не упорядочил трудовые отношения с наемными работниками. Дальше – рейды по предприятиям строительной отрасли, сельского хозяйства, транспорта.

Мы должны дать Украинские возможность работать легально и получать за это достойную зарплату", – написал Милованов

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько лет в мире появится 6,1 млн новых рабочих мест. Их создадут 96 новых рабочих профессий, которые объединяют как современные цифровые технологии, так и человеческий труд.

Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.

В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!