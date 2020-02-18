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18 февраля • обновлено в 13:34
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"Это рабство!" Милованов прояснил опасность работы без трудовых книжек

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Каждый пятый украинец работает без трудовой книжки. Для людей это большой риск – если человек на работе получит травму, он может остаться без денег и компенсаций.

Такие результаты проверок работодателей обнародовал министр экономики Тимофей Милованов во вторник, 18 февраля, в Facebook. По его словам, за две недели инспекторы Гоструда посетили более 184 тысяч предприятий и обнаружили 315 фирм вообще без госрегистрации, сотрудники которых работали "в черную".

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"То есть этих предприятий не существует, но люди там работали. 700 украинцев вообще никак не оформлены. Это ли не рабство?", – возмутился министр. Он отметил, что проверка заставила работодателей начат массово оформлять с людьми отношения. Так, в сфере торговли и общественного питания были оформили более 123 тысяч человек.

"Сейчас идет инспекционная кампания – когда инспекторы уже не разъясняют, а штрафуют тех, кто так и не упорядочил трудовые отношения с наемными работниками. Дальше – рейды по предприятиям строительной отрасли, сельского хозяйства, транспорта.

Мы должны дать Украинские возможность работать легально и получать за это достойную зарплату", – написал Милованов

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько лет в мире появится 6,1 млн новых рабочих мест. Их создадут 96 новых рабочих профессий, которые объединяют как современные цифровые технологии, так и человеческий труд.

Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.

В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Работа в Украине
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
трудоустройство работа
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