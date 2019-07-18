Портников рассказал, как Россия санкциями принуждает к миру

Россия использует экономические санкции, чтобы влиять на политику соседних стран и вынуждать их идти на уступки.

Такое мнение высказал в своем блоге на "Еспресо" журналист Виталий Портников, который проанализировал антироссийские протесты в Грузии и то, как Россия шантажирует страну возобновлением авиаперелетов.

"Вся эта история с запретом авиационного сообщения начинает все больше походить на чекистскую спецоперацию. Дожидаемся момента, когда количество "старших братьев" на курортах Грузии становится критичным для экономики этой маленькой бедной страны. Пользуемся поводом с антироссийскими демонстрациями в Грузии (или сами устраиваем этот повод). Отменяем авиасообщение. Угрожаем санкциями против грузинской продукции. Затем милостивый Путин отказывается от этих санкций. А тут еще и появляется возможность вернуть туристов – если, конечно, будете хорошо себя вести. Если сами избавитесь от смутьянов", - считает Виталий Портников.

Грузия и Россия

По его мнению, мишень Путина в Грузии - не олигархи, а обычные грузины. Один раз понеся убытки от сорванного туристического сезона, на ближайших выборах они проголосуют за пророссийский или околопророссийский проект.

"Российский турист на грузинском курорте в эпоху оккупации территории этой страны и нерешенной проблемы беженцев – это не процветание Грузии. Это – позор и стыд Грузии. Но обычный грузин никогда не поймет, что он должен требовать от своего руководства не возвращения россиян, а реальных реформ в стране, которые позволили бы привлекать туристов из других стран и ликвидировали бы проблему тотальной сельской нищеты. Что задача грузинского руководства – не пыль в глаза пускать, а страну менять", - считает Портников.

По его мнению, украинцам стоит готовиться к подобным сценариям: когда нас будут ""воспитывать", шантажируя транзитом газа, прекращением войны, экономическим сотрудничеством.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия предъявила Грузии ультиматум: требует устранить угрозы для безопасности своих граждан, чтобы между странами снова начали летать пассажирские самолеты.

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