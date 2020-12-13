Если на колбасе написано 'ММО', ее не стоит покупать, – эксперт

Сырокопченые и вареные колбасы являются мясными продуктами, которые чаще всего фальсифицируют. Если на колбасном изделии есть маркировка "ММО" (мясо механической обвалки), его не стоит покупать.

Такой совет в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучила эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

По ее словам, сырокопченые колбасы подделывают из-за того, что это не только популярный, но и дорогой продукт. Вареную колбасу подделывают по причине ее доступности. "Это то фаршевое изделие, в которое можно все смешать и получить какую-то колбасу", – отметила эксперт. Она рассказала, что колбаса первого сорта может реализоваться как колбаса высшего сорта.

Сидоренко посоветовала внимательно читать маркировку мясных изделий и не покупать те, где есть пометка "ММО".

"Я советую читать маркировку. Если на колбасных изделиях написано "ММО" – "мясо механической обвалки", – это второсортное сырье, которое делается в виде пасты из костей, кожи, различных вторичных продуктов птицеводства. Когда филе обрезается, а все остальное перемалывается на такую пасту".

Эксперт отметила, что следует обращать внимание на количество ингредиентов колбасы. "Чем больше состав, тем хуже. Не стоит это употреблять, потому что это непрогнозируемая смесь. Чем меньше состав, тем лучше, чем выше сорт – тем лучше. Колбасы 1-2 сорта, наверное, не стоит употреблять. Как правило, чем выше цена, тем тоже лучше", – пояснила она.

Сидоренко посоветовала не покупать мясные продукты на несанкционированных рынках, на обочинах и тому подобном. Вместо этого следует выбирать продукцию известных производителей, которая реализуется в крупных торговых сетях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Сидоренко рассказала о том, как фальсифицируют красную икру, и озвучила советы, как выбрать качественный продукт.