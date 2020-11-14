Экс-советник Ермака заявил о масштабных махинациях на строительстве дорог за счет Covid-фонда

Экс-советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский заявил о масштабных махинациях при строительстве дорог в Украине. По его словам, тендерную процедуру изменили так, что новым критериям соответствуют шесть "избранных" компаний. Они получили из бюджета 36 млрд грн. Именно столько потратили на дороги из Фонда по борьбе с Covid-19.

Об этом Уманский заявил на своей странице в Facebook. Стоит отметить, что выделение средств на дороги из фонда на борьбу с коронавирусом обсуждается уже несколько месяцев. При этом Уманский сделал об этом заявление только после своего увольнения из Офиса президента.

По его словам, за последние два года бюджет "на дороги" вырос в 3 раза. В следующем году он превысит бюджет Минобороны, и может сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему.

Пост Уманского https://www.facebook.com/ihor.umanskyi.77

"С начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний – любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги", – написал политик.

В сумме указанные шесть компаний, по словам Уманского, получили 36 млрд грн (столько же на дороги перевели из Covid-фонда). Часть работы они передали подрядчикам с дисконтом в 30-40%.

"Дураков" не так много. МВФ требует аудит как Ковидного Фонда, так и Укравтодора. Правительству его делать страшно. Страна приближается к экономическому армагенддону. Сознательно?!", – написал Уманский.

Как писал OBOZREVATEL, Министерство финансов сообщило, что в течение недели из коронавирусного фонда было выделено более 1 млрд гривен на восстановление автодорог государственного значения. За этот же период времени на финансовую помощь в виде больничных потратили только 9,5 млн гривен.