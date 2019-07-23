Экс-губернатору, который "забыл" 35 млн грн, запретили покидать Киев

В Соломенском райсуде Киева избрали меру пресечения для экс-губернатора Запорожской области Константина Брыля.

Об этом сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), не называя при этом имени. Бывшего чиновника подозревают в том, что он не внес в декларацию имущества на 35 млн грн.

"Следственным судьей Соломенского райсуда избрана мера пресечения в виде личного обязательства бывшему руководителю одной из ОГА, который подозревается в совершении уголовного преступления по статье "Декларирование недостоверной информации", - говорят в САП.

Экс-губернатор будет обязан по первому требования приезжать к следователю и прокурору, ему запретили без разрешения покидать Киев. Также Брылю нельзя общаться с рядом свидетелей об обстоятельствах уголовного производства, по которому он проходит.

В САП уточняют, что чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество (земельный участок, автомобили), а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

Константин Брыль

В САП не называют имя экс-чиновника. Однако 19 июля экс-губернатор Запорожской области Константин Брыль у себя на Facebook написал, что ему в Соломенском райсуде избирают меру пресечения. Также он пожаловался, что ему якобы хотят запретить общаться с членами семьи.

"В то время пока Свинарчук бегает, Брылю запрещают общаться с семьей! Оказывается, чтобы преодолеть коррупцию нужно не общаться с семьей! ... А именно: с женой, которая является матерью троих моих дочерей, а также с моими родителями", - написал Брыль.

Впрочем, в фото ходатайства о мере пресечения, которую он прикрепил к посту, также говорится о запрете экс-чиновнику общаться с родными об обстоятельствах уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело о растрате 13 млн грн бывшим руководством авиаремонтного завода "Авиакон" на Сумщине. В обвинительном акте фигурируют экс-директор ГП "Авиакон", его бывший заместитель и представитель частной компании офшорной юрисдикции.

Также руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что антикоррупционная прокуратура имеет четыре дела в отношении пяти народных депутатов категории А, направленных в суды, и 22 обвинительных акта в отношении судей.

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