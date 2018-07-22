Едим каждый день: какие продукты чаще всего подделывают

Чаще всего производители подделывают те продукты, которые мы покупаем каждый день.

В частности, это касается молочки, напитков и сладостей, пишет "Рамблер".

Сыр

Поддельный продукт изготавливают на основе пальмового масла. Так мошенники могут выдать дешевый сыр за дорогой сорт.

Минеральная вода

Отличительная особенность минеральной воды от газировки в том, что первая попадает в бутылку прямо из скважины.На бутылке с настоящей минеральной водой обязательно должен быть указан номер скважины, а также показания к применению: улучшение пищеварения, устранение последствий гастрита и т.д.

Мед

Чтобы узнать, настоящий ли мед вы приобрели, обмакните в него кусок хлеба и подождите минут 10. Хлеб, который находился в настоящем меде, станет тверже и более хрустким, а если мед был поддельный, то хлеб станет похож на мякиш.

Крабовые палочки

В числе ингредиентов натурального товара должна значиться рыба, но все чаще вместо нее добавляют сурими, крахмал и другие ингредиенты химического происхождения.

Шоколад

Его подделывают, заменяя качественные какао-бобы низкосортным товаром или попросту добавляя большое количество растительного масла.

Сметана

В поддельном продукте вместо животного жира используют растительный, а молочный белок заменяют соевым. Если ложку такой сметаны опустить в кипяток, то она опустится на дно в виде осадка. А настоящая растворится.

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Оливковое масло

В поддельном продукте оливковое масло разбавляют соевым, пальмовым или арахисовым. В него добавляют химические красители. А чтобы проверить подлинность, нужно поставить оливковое масло в холодильник на некоторое время. Настоящий продукт загустеет и немного расслоится.

Копченая рыба

Вместо затратного по времени натурального копчения некоторые производители предпочитают использовать быструю альтернативу — так называемый "жидкий дым". Так рыба быстро приобретает подкопченный цвет и нужный запах дымка, а вместе с этим еще и канцерогенные вещества. Кстати, "жидкий дым" запрещен во многих странах мира.

Икра

Недобросовестные производители используют красители, чтобы придать икре нужный оттенок цвета. А за дорогие сорта выдают икру рыб более дешевых сортов.

Вино

Чтобы определить, не купили ли вы случайно порошковое вино вместо настоящего, достаточно капнуть в небольшое количество напитка пару капель глицерина. Если он опустится на дно, не сменив цвет и текстуру, то все в порядке. В порошковом вине же глицерин приобретет желтый или красный оттенок.

Водка

В составе подделки вы сможете найти все элементы таблицы Менделеева. Там и метанол, и антифриз, и чего только нет. Лучшая защита от контрафактного продукта — покупать не самый дешевый напиток в проверенном магазине и зарекомендовавшей себя хорошо марки.

Гранатовый сок

Этот дорогой напиток считается кладезем полезных веществ. Но иногда покупателю достается вопиющая подделка вместо высококачественного продукта. Производители заменяют гранатовый сок смесью вишневого и виноградного, а то и вовсе добавляют синтетические вещества, чтобы добиться похожего вкуса.

Корица

Даже ее научились подделывать и вместо пряности людям продают кассию. Этот дешевый аналог не только имеет другой запах, но и считается опасным для здоровья.

Молоко

Чтобы удешевить производство, в натуральное молоко подмешивают не только безобидный крахмал, но и смертельно опасный меламин.

Молотый кофе

Недобросовестные производители разбавляют кофе в упаковках коричневой шелухой и корнями различных растений. Проверить качество товара заранее вы никак не сможете, поэтому такой продукт лучше вовсе не покупать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты из Великобритании составили подборку продуктов, повышающих риск возникновения рака.