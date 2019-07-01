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Еда по скидкам и одежда из секонда: украинцы сказали, как будут "выживать" из-за роста цен

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В связи с ростом цен большинство украинцев готовится к серьезной экономии.

Своими методами решения проблем читатели OBOZREVATEL поделились в соответствующем опросе, участие в котором приняли более 11 тысяч респондентов.

Так, 28% рассказали, что из-за роста цен будут вынуждены экономить на еде. "Придется выбирать только недорогие продукты по скидкам", - ответили они.

В то же время 23% не намерены ограничивать себя, но заявили о планах прекратить платить за коммуналку.

Еще 16% готовы отказаться от развлечений и походов в кафе, а 15% намерены отказаться от сигарет и алкоголя.

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10% отметили, что будут экономить на одежде и салонах красоты. "Можно неплохо одеваться и в секонде", - считают они.

Остальные 8% читателей ответили, что сэкономят на поездках за границу и будут отдыхать в разных уголках Украины.

Еда по скидкам и одежда из секонда: украинцы сказали, как будут "выживать" из-за роста цен

Как сообщал OBOZREVATEL, виюле 2019 года украинцев ожидает немало изменений, связанных с новыми тарифами на газ и электроэнергию, перерасчетом социальных выплат и пенсий, началом второго этапа медицинской реформы и подорожанием некоторых товаров и услуг.

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Тема
Рост цен в Украине
Место
Украина
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