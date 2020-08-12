Джорджу Соросу исполнилось 90 лет: неизвестные скандальные факты и мифы

Американскому миллиардеру Джорджу Соросу 12 августа 2020 года исполнилось 90 лет. В рейтинге Forbes с состоянием в $8,2 млрд он занимает 162 место. Сорос считается одним из самых влиятельных людей в мире, так как кроме финансов он активно вмешивается в политику и экономику многих стран. Бизнесмена постоянно критикуют, называя злым гением и "автором" многих экономических кризисов. В то же время он известен как крупный благотворитель.

OBOZREVATEL собрал 10 фактов об этом бизнесмене.

Родился в 1930 году в Венгрии в семье евреев.

Во время немецкой оккупации помогал родителям подделывать документы, чтобы его земляки могли спастись от Холокоста.

После Второй мировой войны его семья уехала в Великобританию.

Там он закончил престижную Лондонскую школу экономики. Во время студенчества наставником Сороса был философ Карл Поппер, который ввел понятие "открытое общество" – в противопоставление диктатуре. В 1979 году Сорос основал благотворительный фонд с таким названием.

В Англии работал на разных низкооплачиваемых должностях вроде официанта или швейцара на вокзале.

Одновременно он пытался найти работу в банке. Это ему удалось в 1953 году.

Карьера в финансах началась после его переезда в США в 1956 году.

Торги на бирже он начал, имея $600. Изначально он собирался заработать $500 тыс., а затем вернуться в Англию, чтобы изучать там философию.

В 1992 году бизнесмен смог заработать $1 млрд, сыграв на падении британского фунта.

После этого ему дали прозвище "человек, который обвалил Банк Англии".

Также считается, что он в 1997 году Сорос устроил кризис в Индонезии, Малайзии, Филиппинах и Сингапуре.

Там он также сыграл на понижении курса валют. Проблемы в экономиках этих стран длились 15 лет.

Сорос активно вмешивается во внутреннюю политику США, был одним из крупнейших доноров Демократической партии.

Во время президентских выборов 2004 года он потратил $24 млн на кампанию, направленную против Джорджа Буша-младшего, но тот все равно победил. На выборах 2016 года поддерживал Хиллари Клинтон, оппонентку Дональда Трампа, но она не победила.

За все время потратил на благотворительность более $32 млрд.

По оценке Forbes, это равно 79% от всех заработанных им капиталов.

Бизнесмена критикуют политики как правого, так и левого толка. В частности, приписывают финансирования антиправительственных движений и попытки расшатать Европу с помощью мигрантов.

Среди новейших теорий – якобы он стоит за движением Black Lives Matter. А некоторые финансисты считают, что Сорос устраивает финансовые кризисы, чтобы приумножать свои капиталы.

В 2014 году финансист провел встречу с президентом Петром Порошенко.

Во время встречи через свой фонд "Возрождение" Сорос инициировал создание стратегической группы советников для помощи в проведении реформ. Выступает за поддержку Украины Евросоюзом и США. В 1995 году Сороса избрали иностранным членом Национальной академии наук Украины, а в 2015 году его наградили украинским орденом Свободы.