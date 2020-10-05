КОЛИ Я ПОДУМАВ, ЩО ЗЕЛЕНІ ДОСЯГЛИ ДНА, ТО ЗНИЗУ ПОСТУКАВ... ШМИГАЛЬ!

"Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение! ... Вспомните мои слова через 20 лет" - Рудольф-Родион Рачков, к/ф "Москва слезам не верит" 1979 год. https://www.youtube.com/watch?v=xTWwSqZW0-M&feature=share "Ми не зможемо платити пенсіі майбутнім пенсіонерам через років 15" - заявив прем’єр - міністр України Денис Шмигаль, виступаючи перед студентами Львівської політехніки 25 вересня 2020 року. Власне, в небажанні платити пенсіі людям, які їх заслужили протягом свого трудового життя, Шмигаль не є першопрохідцем. Його заява насправді є творчим внеском в розвиток ідей іншого "гіганта думки" і за сумісництвом великої шанувальниці матраців Veneto у Верховній Раді України пані Галини Третьяковоі - тієї самої пріснопам’ятноі Галі Торпеди (за влучним висловом президента Зеленського), яка з величезним ентузіазмом, гідним кращого застосування, озвучувала креативні ідеї боротьби з бідністю шляхом стерилізації бідних. Ну, щоб не народжувалися неякісні діти. Так от, Галя Торпеда ще у січні 2020 року, випереджаючи час, запропонувала ліквідувати...

Пенсійний фонд України. Щоправда, тодішній прем’єр Гончарук, заклопотаний більш нагальною за його словами проблемою - заповненням пустоти у голові президента Зеленського, чомусь її не почув і масштаб ідеї не оцінив.

А даремно. Бо ця неуважність стала однією з головних причин того, що йому довелось поїхати на самокаті прямо у небуття. Проте, як вірно зауважив класик, ніщо не може зупинити ідею, час якої настав. Особливо, якщо за справу беруться такі "проФФесіонали" як Шмигаль і Третьякова. А гуртом, як кажуть в Україні, і батька легше бити. А пенсіонера - тим більше. Взагалі цей чудовий тандем мені нагадує ще одних кіногероїв дитинства - а саме - лисицю Алісу і кота Базіліо. Тупуватий і простакуватий кіт виглядав повним рагулем на фоні рудої хитро зробленої лисиці, яка точно знала, як видурити гроші у наївного Буратіно, який вірив казкам про накопичувальну пенсійну систему того часу, себто, сподівався виростити дерево з грошима замість листя, щоб забезпечити гідну старість для папи Карло. І хоча недержавні пенсійні фонди того часу у вигляді Поля Чудес виявилися простим смітником в Країні Дурнів, але своїх 5 сальдо лисиця Аліса у Буратіно таки видурила. Що в результаті отримав від свого "накопичення" наївний Буратіно - пам’ятають всі.

Але то таке. Адже "жизнь плоха без лоха"! Чи не так? І ось сьогодні ця чудова пара заспівала стару пісню на новий лад. Солістом виступив сам прем’єр - міністр України Денис Шмигаль. Мовляв, пенсій більше не буде, а тому рятуйтесь, хто як зможе. Цей меседж недарма було адресовано саме молоді. Адже автори прекрасно розуміли, що тільки серед молодих і довірливих людей можна сподіватися знайти сучасних наївних Буратіно. Нагнавши страху на аудиторію, прем‘єр закликав до негайного введення в Україні ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОЇ накопичувальної пенсійної системи, себто до відвідування присутніми Поля Чудес у Країні Дурнів. За прикладом Буратіно.

Головні аргументи - погана демографія і необхідність в майбутньому підвищувати податки на утримання пенсіонерів. А тепер, на повному серйозі давайте розберемо "аргументи" Третьяковоі - Шмигаля по черзі.

АРГУМЕНТ ПЕРШИЙ: ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВУ НАКОПИЧУВАЛЬНУ ПЕНСІЙНУ СИСТЕМУ ПОТРІБНО ВВОДИТИ СЬОГОДНІ, ЩОБ НЕ ЗБІЛЬШУВАТИ ПОДАТКИ НА ПРАЦЮЮЧИХ У МАЙБУТНЬОМУ. Чудово! Тільки одне запитання: а з яких коштів буде йти накопичення? Правильно, за разунок ДОДАТКОВИХ внесків у 2% ЄСВ, та 2% ПДФО. Тобто, щоб не підвищувати податки у МАЙБУТНЬОМУ, їх потрібно підвищити ВЖЕ ЗАРАЗ! Чудова логіка!

ДРУГИЙ АРГУМЕНТ: ПОГАНА ДЕМОГРАФІЯ Запитання: а в Японії краща? Така ж як і в Україні. А чому там немає проблем з пенсійним забезпеченням, а в Україні є? Відповідь на це запитання надамо одночасно з відповіддю на третій аргумент.

ТРЕТІЙ АРГУМЕНТ: У НАС ОДИН ПРАЦЮЮЧИЙ СЬОГОДНІ УТРИМУЄ ОДНОГО ПЕНСІОНЕРА, А В МАЙБУТНЬОМУ БУДЕ УТРИМУВАТИ ДВОХ. Запитання: а як НАСПРАВДІ виглядає ситуація на сьогоднішній день? Відповідь: Із 10 млн застрахованих осіб, 4 млн платять ЄСВ у мінімальному розмірі - 1100 грн на місяць. Мінімальна пенсія складає 1712 грн на місяць при неповному стажі, і 2100 грн на місяць при повному. Середня пенсія - 3400 грн на місяць.

Отже, сьогодні двоє працюючих на мінімальній зарплаті утримують ОДНОГО ПЕНСІОНЕРА НА МІНІМАЛЬНІЙ ПЕНСІЇ! Тобто, 4 млн працюючих на мінімальній зарплаті утримують 2 млн пенсіонерів на мінімальній пенсії. Це означає, що решту - 9,3 млн пенсіонерів утримує 6 млн працюючих.

Тобто, ВЖЕ СЬОГОДНІ ДВОЄ ПРАЦЮЮЧИХ УТРИМУЮТЬ ТРЬОХ ПЕНСІОНЕРІВ! Цікава статистика: двоє працюючих на мінімальну зарплату утримують ОДНОГО ПЕНСІОНЕРА з мінімальною пенсією, а двоє працівників з білою зарплатою утримують ТРЬОХ пенсіонерів із середньою пенсією! То може справа не в демографії, а в низькій заробітній платі і нерівномірному навантаженні на фонд оплати праці? Чому підприємець, сплачуючи єдиний податок, з оборотом 5 або 7 млн грн на рік, до ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ вносить аж... 1100 грн на місяць? Хіба це нормально?

Заява Шмигаля про неможливість через 15 років виплачувати пенсіі - зайве свідчення того, як небезпечно для країни тримати на державних посадах непрофесіоналів. Він нагадує мені недолугого героя радянського кінофільму, який переконував оточуючих в тому, що через 20 років не буде геть нічого! Окрім... телебачення. Шмигалю не зрозуміти, що проблеми Пенсійного фонду України не тільки і не стільки в поганій демографії, як в низьких зарплатах - раз; в неадекватних, занижених внесках до Пенсійного фонду, які сплачують підприємці - два і в ТІНЬОВІЙ ЗАЙНЯТОСТІ - три. І якщо не почати вирішувати ось ці реальні проблеми наповнення коштами ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ, то ніякого кінця епохи бідності не побачимо не тільки ми, але й наші діти. Але якщо Шмигаль не розуміє справжніх причин проблем Пенсійного фонду України по своїй простоті, яка як відомо, є гіршою за злодійство, то Галя Торпеда точно знає, що робить. У неї все прораховано. Загроза банкрутства Пенсійного фонду України, яку штучно створює зелена влада, особисто для неї відкриває колосальні перспективи. Адже, якщо державний Пенсійний фонд збанкрутує, то на його місці тут же заколосяться бур‘яни недержавних.

Чому Третьякова лобіює інтереси недержавних пенсійних фондів? Та тому що до обрання народним депутатом, вона очолювала таку собі Українську Федерацію Убезпечення - асоціацію недержавних страхових компаній України. Саме тому вона так активно просуває ідею негайного запровадження ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО НАКОПИЧЕННЯ, тобто діє в їх інтересах. Якщо це так, то що це, як не конфлікт інтересів у пані Галини Третьяковоі? У мене просте запитання: коли це побачать НАЗК і НАБУ? (ДАЛІ БУДЕ)

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