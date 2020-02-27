Друг министра Кабмина Дмитрия Дубилета Михаил Рогальский провел социальный эксперимент с потерянными кошельками, проверив украинцев на жадность.

Бывший бизнес-партнер Дубилета разбросал 60 кошельков с деньгами и банковской карточкой (с пин-кодом) в пяти городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе (чтобы посмотреть видео, доскольте до конца страницы).

После этого он подсчитал, сколько кошельков вернули владельцам, остались ли в них деньги, а также пробовали ли участники эксперимента снять деньги с карточки.

Сам Дубилет ожидал, что вернут 80% кошельков. Однако результаты оказались совсем другими.

Друг Дубилета проверил украинцев на жадность

Так, больше всего кошельков вернули жители Харькова – 5 из 10 с деньгами и еще один пустой. Результаты ниже среднего зафиксировали в Киеве, Днепре, по 4. При этом во Львове вернули всего лишь три кошелька (один пустой), тогда как в Одессе – ни одного.

Авторы эксперимента призвали не делать выводы о жителях городов по результатам, отметив, что это может быть просто стечением обстоятельств.

Также украинцам посоветовали не носить в кошельках вместе с картами записанные пин-коды от них.

В пяти городах Украины провели социальных эксперимент с потерянными кошельками

В пяти городах Украины провели социальных эксперимент с потерянными кошельками

В пяти городах Украины провели социальных эксперимент с потерянными кошельками

Как сообщал OBOZREVATEL, министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета заподозрили в том, что его нашумевшая перепись населения в Украине является фальсификацией. Позже он заявил, что это фейк, который был запущен для дискредитации его деятельности.

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