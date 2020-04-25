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25 апреля • обновлено в 12:53
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Достаточно зайти в интернет: мошенники в разгар коронавируса оставляют украинцев без копейки

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В Украине мошенники в разгар коронавируса придумали новый способ обмана. Пользователям интернета предлагают оставить заявку и просмотреть видео якобы для того, чтобы научиться зарабатывать на вирусе, однако вместо этого на компьютер или телефон устанавливают вредоносную программу, которая позволяет украсть личные данные и получить доступ к банковскому счету.

Об этом сообщает Ассоциация "Ема". "Чтобы узнать, как заработать на пандемии, нужно оставить соответствующую заявку на сайте, после чего с вами свяжется менеджер, который и расскажет секреты заработка. Если после такой "консультации" в вашем кошельке останутся хоть какие-то деньги, – вам повезло, вы устойчивы к психологических манипуляций. А вот вашему гаджету, если на нем не установлен надежный антивирусника, после посещения зараженного сайта, содержащий вредоносное программное обеспечение, вероятно понадобится серьезное лечение", – говорится в сообщении ЕМА.

Мошенники

Мошенники

Там советуют перед тем, как открыть любой сайт или подписать на какой-либо курс, больше узнать о проекте и проверить его репутацию. Еще один способ мошенничества – мошеннические чат-боты, которые якобы для получения материальной помощи просят указать данные банковской карты и даже пароль для доступа к счету.

Мошенники

Мошенники

Специалисты уже заметили мошенническую схему от имени ПриватБанка и НБУ. Каждый раз мошенники обещают выплатить материальную поддержку.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались мошенники, которые рассылают фейковые сообщения о начислении 1000 грн, обещанных пенсионерам в связи с карантином.

Если вы также стали жертвой мошенничества и хотите рассказать свою историю – пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.

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Тема
мошенничество в Киеве
Место
Украина
Теги
схема обмана мошенники
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