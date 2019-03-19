Дополнительный отпуск для отцов: в Украине приготовили кардинальные нововведения 

В Украине могут ввести оплачиваемый 10-дневный отпуск для мужчин при рождении ребенка. Соответствующий законопроект №10099 зарегистрировали под авторством 13 народных депутатов из разных фракций.

"Отцу, который находится в браке с матерью ребенка, на основании свидетельства о рождении предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней", – говорится в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте.

Среди авторов документа: Оксана Билозир (БПП), Алена Ледовских ("Народный фронт"), Виктор Кривенко ("Самопоміч"), Игорь Шурма ("Оппозиционный блок") и другие. "Это позволит отцу проводить первый период после рождения ребенка с семьей, будет способствовать уходу за новорожденным, а также равным возможностям в процессе адаптации к ситуации, вызванной рождением ребенка", – поясняют авторы законопроекта.

Отпуск при рождении ребенка life4me

Отпуск при рождении ребенка могут брать отцы в Норвегии, Исландии, Великобритании, Португалии. А вскоре этот список может пополнить и Украина. В Центре информации по правам человека со ссылкой на профильного эксперта Ирину Виртос заявляют: идею депутатов следует дополнить и общегосударственной политикой по поддержке молодых семей.

"Досадно, что до сих пор приходится объяснять работодателям, мужчинам и женщинам, что человек в декрете – это нормально. Другое дело, будет ли это экономически выгодно семьям. Если изначально в семье распределяются роли, мужчина – "добытчик", а женщина лелеет домашний очаг…" – прокомментировала инициативу Ирина Виртос.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как украинцам должны оплачивать командировочные, отпуск и больничный. В 2019-м установили такие выплаты:

минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);

минимальные суточные – 60 грн (сумма не изменилась);

максимальные суточные – 417,3 грн (было 372,3 грн);

командировка за границу – до 80 евро.

Отметим, что в Украине уже несколько лет рассматривают новый проект Кодекса законов о труде. Если его примут, то рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех. Такой график может быть прописан в коллективном договоре.Также введут понятие "ненормированного рабочего дня". Профсоюзы заявили, что такая норма может привести к "принудительной работе", а вот HR-эксперты считают, что для украинцев это шанс заработать и возможность законно оставаться на работе.

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