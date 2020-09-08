У меня появился новый "герой". Знакомтесь, заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук.

Недавно чиновник заявил, что маски, наряду с карандашами, красками, тетрадями, входят в перечень того, что родители должны купить своему ребенку в школу.

Давайте разбираться.

Я, как мама школьницы, первого сентября получила от руководства гимназии правила посещения учебного заведения, в которых написано, что у ребенка на день должно быть две маски. Исходя из стоимости одной маски приблизительно 10 гривен – в месяц родителям необходимо потратить на них не менее 400 гривен.

Я уже не буду говорить о том, что собрать ребенка в школу – это совсем недешевое удовольствие, и добавить к этому дополнительные деньги, не каждой семье по карману. Также не стану обсуждать эффективность этих двух масок, с учетом того, что маски необходимо менять каждые два часа, и вряд ли они сохраняют необходимые свойства после нахождения в карманах и рюкзаках школьников. У меня только один вопрос: слышал ли что-нибудь господин Гарбарук о прожиточном минимуме?

Проведу для чиновника небольшой ликбез. На сегодня прожиточный минимум на одного ребенка возрастом от 6 до 18 лет составляет 2318 гривен. Из них 69,2% или 1604 гривны приходится на набор продовольственных продуктов, 18,3% или 424 гривны выделены на непродовольственные товары и оставшиеся 12,5% или 289,5 гривен – стоимость набора услуг. Таким образом, 400 гривен в месяц на маски необходимо выделить из 424 гривен, которые приходятся на непродовольственные товары. Следовательно, на остальные непродовольственные товары остается лишь 24 гривны в месяц или 288 гривен в год. На эти 288 гривен родители должны купить ребенку на год одежду, обувь, товары гигиены, посуду и прочее. Я не очень представляю, как на 424 гривны в месяц или 5088 гривен в год можно приобрести необходимые ребенку непродовольственные товары, ну а как это сделать на 288 гривен вообще не имею ни малейшего представления. Хочу предложить господину Гарбаруку провести мастер-класс и показать родителям, как это возможно.

Конечно, меня можно забить камнями, и сказать, что, если нет денег на покупку масок – их нужно пошить самостоятельно. И на этот тезис у меня есть два аргумента. Во-первых, швея – это профессия и большинство из нас не владеют этим навыком. Почему дети должны носить стремные, криво-косо пошитые маски? А во-вторых, согласно предполагаемого распределения прожиточного минимума, на 1 человека полагается на год 1,8 упаковок бинта. Этого точно хватит на пошив масок? Особенно, если учесть, что кроме этого бинта и 1,8 кг ваты на год, никаких других санитарно – гигиенических предметов не предусмотрено. Исходя из этого, мальчикам еще можно как-то пошить маски, а вот девочки после 12 лет, видимо, пролетают.

И вообще, кто-нибудь может мне ответить на вопрос: почему мы –налогоплательщики должны покупать маски? Из наших налогов формируется бюджет, который как раз и должен быть направлен на покрытие необходимых нужд плательщиков налогов. Разве не так? Ну а господину Гарбаруку предлагаю повысить зарплату за "заботу о людях".