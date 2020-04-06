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6 апреля • обновлено в 16:04
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Доллары покупать нельзя, а гривня еще развернется: почему дешевеет валюта

7.8т
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В Украине курс доллара после нескольких недель уверенного подорожания подешевел до отметки около 27,2 грн/$. За несколько недель карантина валюта колебалась между чуть выше 26 грн/$ до более 28 грн/$.

О том, стоит ли сейчас покупать доллары и что будет с курсом в будущем, читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему подешевел доллар?

Причин для этого несколько. Во-первых, Верховная Рада выполнила взятые на себя еще прошлой властью обязательства и запустила рынок земли. Это хорошая новость, которая дает шанс на получение очередного кредитного транша от МВФ.

Правда, для этого еще придется пересмотреть бюджет и во втором чтении принять закон о банках (он в первую очередь гарантирует, что "Приват" не вернут бывшим собственникам).

Почему подешевел доллар:

  • Верховная Рада приняла закон о рынке земли;

  • у населения закончились гривни – спрос на доллары упал;

  • наличный доллар завезли из США – дефицита больше нет.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Кроме того, Национальный банк еще 3 апреля отчитался: ажиотажный спрос на валюту закончился. Как только начался карантин, украинцы кинулись скупать валюту. А сейчас "свободные" деньги закончились и спрос нормализовался.

Стоит ли сейчас покупать доллары?

Нет. Только если вам действительно нужна валюта. Летом, скорее всего, закончится карантин, вырастут выручки аграриев, закончится отопительный сезон. Все это приведет к тому, что валюта будет дешеветь.

В период кризиса доллар традиционно дорожает, но кризис рано или поздно проходит. Если нет необходимости в валюте, лучше дождаться "спокойного" периода, когда курс стабилизируется.

Курс доллара

Курс доллара

А если такая необходимость есть, лучше всего покупать небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Что будет с курсом доллара?

Уже через неделю доллар может подорожать примерно на 40 копеек и будет продаваться в банках по 26,8-27,2 грн/$, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках – около 26,8-27,2 грн", – говорит Иосуб.

Подобный прогноз озвучивает и аналитик Владимир Мазуренко. По его оценкам, валюта может колебаться около отметки в 27 грн/$, однако продолжится такая ситуация не больше нескольких дней. А после – девальвация гривни.

Доллары покупать нельзя, а гривня еще развернется: почему дешевеет валюта

"Думаю, что укрепление гривни будет как минимум на следующей недели. Да, можем пробить психологическую отметку в 27 грн/$, но здесь нужно понимать, что это скорее временный, чем стабильный разворот динамики", – говорит Мазуренко.

Его коллега Андрей Шевчишин из Forex Club также уверен: укрепление гривни носит краткосрочный характер и поддерживается более высоким предложением валюты на межбанке.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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Гривни скоро не будет
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Экономика Личные финансы

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