Доллар в Украине подорожает: озвучена цифры на конец октября

В Украине курс доллара до конца октября может вырасти от 28,34 до 28,5 грн/$.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Следим за решениями НБУ и предполагаем повышенную волатильность на рынке сегодня, в связи с чем курс может колебаться в широком диапазоне – 28,25 - 28,50 гривен за доллар", – прогнозирует эксперт.

Курс гривни в пятницу, 16 октября, повысился до уровня 28,34 гривен за доллар. Рынок находится в ожидании внеочередного заседания НБУ и решения кадровых вопросов. Если кадровые перестановки будут осуществлены, рынок может отреагировать очередной волной волатильности и ослаблением гривни. НБУ будет вынужден купировать проблему интенсивными продажами валюты из резервов.

На курс гривны также давят негативные новости о том, что сразу восемь областных центров Украины попали в "красную" зону карантина из-за коронавируса. Ограничения начнут действовать с 19 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.