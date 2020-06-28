Доллар в Украине подешевеет: аналитики спрогнозировали курс гривни

В Украине курс доллара в первую неделю июля имеет все шансы на уверенное снижение. Опрошенные аналитики озвучивают достаточно широкий коридор в 26,5-26,8 грн/$. О том, как и почему изменится курс валют в Украине в ближайшую неделю – читайте в материале OBOZREVATEL.

На курс валют повлияла выплата НДС

Несколько дней назад экспортерам компенсировали 3,11 млрд грн НДС, из-за чего они практически перестали продавать валюту. Предложение снизилось, а спрос остался на том же уровне. В результате гривня после укрепления до 26,6 снова опустилась к отметке 26,8 грн/$.

"Рынок продолжает следить за рекордными случаями заболеваний COVID-19 в стране, и опасения ужесточения карантина нарастают. Новость о том, что госдолг Украины в мае вырос на 0,83%, до 82,12 млрд долларов, не оказала влияния на рынок. Во втором полугодии пиковые выплаты придутся на ІІІ квартал, когда Украине необходимо будет выплатить 6,3 млрд долларов, а среди месяцев самым пиковым будет сентябрь", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex CLub Андрей Шевчишин.

В Украине подешевеет доллар (ua.news)

По оценкам эксперта, в ближайшей перспективе гривня будет торговаться в диапазоне 26,6-26,8 грн/$. Коллега Шевчишина из "Альпари" Вадим Иосуб озвучивает более благоприятный для гривни сценарий: наличный доллар в банках может торговаться около 26,5-26,7 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках – примерно 26,5-26,7 грн", – рассказывает Иосуб.

По данным Минфина, в мае государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте вырос на 0,59%, до 2209 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на 0,83%, до $82,12 млрд. Колебания на валютном рынке в мае были минимальными, поэтому их влияние на состояние госдолга оказалось незначительным. В мае Минфин погасил второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на более $1 млрд. Всего за прошлый месяц расходы на погашение госдолга составили 43,2 млрд грн, на обслуживание – 12,7 млрд грн.

Что будет с экономикой Украины

Сейчас не все правительства берутся делать прогнозы более чем на 100 дней, рассказывает премьер Денис Шмыгаль. Мол, все так быстро меняется, что предсказать ничего невозможно. При этом в Кабмине ожидают, что ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

"Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", – говорится в программе правительства.

В Кабмине также напомнили, что экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения коронавируса, а снижение ВВП может продолжаться в течение года.

Гривня будет укрепляться

Сейчас предсказать ситуацию очень сложно, соглашается старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Помимо уже привычных экономических факторов (кредиты от МВФ, ситуация на внешних рынках, спрос на украинский экспорт и т.д.), свою роль сыграет также и ситуация с распространением коронавируса.

"Варианты развития экономической ситуации – это уравнение со многими неизвестными. Часть из них имеет не экономический, а эпидемиологический характер, и вообще не может прогнозироваться экономистами. Часть параметров имеет внешнюю природу: поведение экономики в странах, являющихся основными экономическими партнерами, динамика мировых цен на экспортируемое из Украины сырье", – рассказывает Иосуб.

Восстановление украинской экономики может идти по самым разным сценариям:

траектория примет форму "V" ( быстрое восстановление);

"U" ( плавное восстановление);

"L" (экономика упала и надолго осталась на дне).

Лучше всего в это время будут себя чувствовать услуги доставки, здравоохранения, телекоммуникации и связи. Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: экономика в Украине будет восстанавливаться неравномерно в разных секторах и даже регионах.