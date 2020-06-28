Доллар в Украине подешевеет: аналитики спрогнозировали курс гривни
В Украине курс доллара в первую неделю июля имеет все шансы на уверенное снижение. Опрошенные аналитики озвучивают достаточно широкий коридор в 26,5-26,8 грн/$. О том, как и почему изменится курс валют в Украине в ближайшую неделю – читайте в материале OBOZREVATEL.
На курс валют повлияла выплата НДС
Несколько дней назад экспортерам компенсировали 3,11 млрд грн НДС, из-за чего они практически перестали продавать валюту. Предложение снизилось, а спрос остался на том же уровне. В результате гривня после укрепления до 26,6 снова опустилась к отметке 26,8 грн/$.
"Рынок продолжает следить за рекордными случаями заболеваний COVID-19 в стране, и опасения ужесточения карантина нарастают. Новость о том, что госдолг Украины в мае вырос на 0,83%, до 82,12 млрд долларов, не оказала влияния на рынок. Во втором полугодии пиковые выплаты придутся на ІІІ квартал, когда Украине необходимо будет выплатить 6,3 млрд долларов, а среди месяцев самым пиковым будет сентябрь", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex CLub Андрей Шевчишин.
По оценкам эксперта, в ближайшей перспективе гривня будет торговаться в диапазоне 26,6-26,8 грн/$. Коллега Шевчишина из "Альпари" Вадим Иосуб озвучивает более благоприятный для гривни сценарий: наличный доллар в банках может торговаться около 26,5-26,7 грн/$.
"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках – примерно 26,5-26,7 грн", – рассказывает Иосуб.
По данным Минфина, в мае государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте вырос на 0,59%, до 2209 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на 0,83%, до $82,12 млрд. Колебания на валютном рынке в мае были минимальными, поэтому их влияние на состояние госдолга оказалось незначительным. В мае Минфин погасил второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на более $1 млрд. Всего за прошлый месяц расходы на погашение госдолга составили 43,2 млрд грн, на обслуживание – 12,7 млрд грн.
Что будет с экономикой Украины
Сейчас не все правительства берутся делать прогнозы более чем на 100 дней, рассказывает премьер Денис Шмыгаль. Мол, все так быстро меняется, что предсказать ничего невозможно. При этом в Кабмине ожидают, что ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.
"Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", – говорится в программе правительства.
В Кабмине также напомнили, что экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения коронавируса, а снижение ВВП может продолжаться в течение года.
Сейчас предсказать ситуацию очень сложно, соглашается старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Помимо уже привычных экономических факторов (кредиты от МВФ, ситуация на внешних рынках, спрос на украинский экспорт и т.д.), свою роль сыграет также и ситуация с распространением коронавируса.
"Варианты развития экономической ситуации – это уравнение со многими неизвестными. Часть из них имеет не экономический, а эпидемиологический характер, и вообще не может прогнозироваться экономистами. Часть параметров имеет внешнюю природу: поведение экономики в странах, являющихся основными экономическими партнерами, динамика мировых цен на экспортируемое из Украины сырье", – рассказывает Иосуб.
Восстановление украинской экономики может идти по самым разным сценариям:
траектория примет форму "V" (быстрое восстановление);
"U" (плавное восстановление);
"L" (экономика упала и надолго осталась на дне).
Лучше всего в это время будут себя чувствовать услуги доставки, здравоохранения, телекоммуникации и связи. Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: экономика в Украине будет восстанавливаться неравномерно в разных секторах и даже регионах.