Доллар в Украине кардинально подорожает: аналитики назвали новую стоимость

В Украине американская валюту к концу июля может стоить около 27,7 грн/$, несмотря на назначение нового главы НБУ.

Об этом OBOZREVATEL сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его оценкам гривня может потерять около 50 копеек, что можно считать ощутимой девальвацией за такой короткий период времени.

Одна из причин такой девальвации, добавляет аналитик, это страх перед новой политикой Национального банка под руководством назначенного на днях Кирилла Шевченко. В Раде он заявил, что будет сохранять финансовую стабильность, но при этом пообещал создать фундамент для экономического развития. Означает ли это, что он пойдет на ускорение инфляции и девальвации гривни для увеличения выручек и экспортной прибыли бизнеса, неизвестно.

Доллар в Украине подорожает НБУ

"Пока рынок оценивает это назначение негативно для гривны, курс доллара поднялся до уровней начала апреля. Для понимания среднесрочных перспектив сегодняшних заявлений нового главы НБУ мало, надо будет дождаться его первых значимых для валютного рынка действий на этом посту", – рассказывает Иосуб.

С таким утверждением соглашается и руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Рынок ожидает девальвации гривни, что будет стимулировать экспортеров. С ростом инфляции и девальвации гривни повысятся и бюджетные поступления. Соотвественно, рынок отыгрывает новые планы регулятора снижением курса", – рассказывает аналитик.

По его оценкам, в ближайшее время гривня продолжит девальвировать и может опуститься до уровня 27,4-27,5 грн/$. В целом, рынок перешел в новый торговый диапазон – 27-27,5 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 16 июля назначила на должность главы НБУ Кирилла Шевченко.

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По прогнозам экспертов, при новом главе НБУ курс доллара останется стабильным. Сразу после новости об отставке экс-главы Нацбанка Якова Смолия ряд экспертов и политиков озвучил неутешительный прогноз, мол, гривня начнет стремительно дешеветь, а независимость НБУ закончилась.

Впрочем, в Украине уже длительное время Нацбанк не устанавливает стоимости доллара. Он всего лишь скупает излишки валюты, чтобы гривня резко не укреплялась, и продает валюту, когда ее нет, чтобы гривна резко не падала. То есть единственная задача – избежать резких колебаний.