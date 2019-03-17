Доллар в Украине дойдет до психологической отметки: что будет с гривней

Курс доллара в Украине снижался со второй половины, а на днях тенденция развернулась на 180 градусов. Стоимость официальной валюты выросла с 26,4 до 26,7 грн/$. Уже на следующей неделе гривня может подешеветь, опустившись ниже психологической отметки в 27 грн/$.

OBOZREVATEL выяснил, что будет с курсом доллара в Украине.

Главное:

курс доллара перешел от снижения к укреплению;

стоимость валюты будет расти еще как минимум неделю;

ситуация остается стабильной, а доллар через несколько недель снова может перейти к снижению;

если нужна валюта – лучше всего покупать ее небольшими порциями в первой половине каждого месяца.

Тенденция развернулась, но ситуация может исправиться

Уже несколько дней курс доллара в Украине непрерывно растет. До этого валюта подешевела до рекордной в 2019-м отметки, подобравшись к 26,2-26,3 грн/$. Теперь же тенденция изменилась.

"Нацбанк был даже вынужден сменить роль покупателя валюты на межбанке на продавца", – поясняет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Так, регулятор для того, чтобы сгладить подорожания доллара, начал продавать американскую валюту со своих запасов.

Аналитик уверен: в ближайшую неделю американская валюта продолжит дорожать, однако это не означает, что тренд окончательно сломлен. "Краткосрочно снижение национальной валюты, вероятно, продолжится. На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,2 грн", – прогнозирует Иосуб.

Так, по его оценкам, на всех сегментах рынка гривня опустится ниже психологической отметки. Однако, в то же время финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что снижение будет более плавным, а через семь дней курс может составить 26,9 грн/$. По состоянию на 16 марта – 26,7 грн/$.

"Сейчас видим на рынке признаки продолжающейся как минимум краткосрочной девальвации. Спред между курсом покупки и продажи расширился на 0,2%, стоимость валюты выросла и будет планомерно расти", – считает Владимир Мазуренко.

Аналитик Егор Комов также прогнозируют девальвацию в течение недели. При этом эксперт напоминает: настроение участников рынка также зависит от политических процессов в стране. А через несколько недель в Украине пройдет первый тур президентских выборов.

"Перед выборами, крупными политическими событиями, всегда наблюдаем: участники боятся, что вот сейчас что-то "испортится", резко изменится и так далее. Поэтому да, думаю, будет видеть две недели очень плавного колебания в сторону подорожания доллара", – уверен Мазуренко. По его оценкам, доллар подорожает до 26,9-27 грн/$.

Когда лучше покупать валюту

Опрошенные аналитики уверены: заработать на курсовых колебаниях крайне сложно. Это не всегда удается профессионалам, а для украинцев, которые не владеют специальными финансовыми знаниями, это сделать практически невозможно.

"Думаю, правильнее задать вопрос: как правильно покупать валюту в ситуацию колебания курса, а не как зарабатывать на этом", – поясняет Комов. Если, к примеру, доллары нужны для поездки за границу, или для открытия валютного счета и т.д., лучше всего ежемесячно покупать валюту. Ждать какого-то момента не стоит.

Во-первых, важно учитывать, что даже в условиях повторяющихся сезонных факторов, ситуация может измениться. То есть угадать точный момент, когда выгоднее покупать, крайне сложно. Во-вторых, покупки долларов небольшими порциями "сгладит" возможные риски.

Смотрите видео по теме

Если доллары или евро нужны уже через несколько месяцев, лучше всего покупать валюту во второй недели месяца, тогда на гривню производится минимальное давление. А вот в конце месяца из-за валютных выплат растет и спрос. То есть гривня, например, 15 числа, скорее всего, будет крепче, чем 30-го.

Если же валюта нужна для того, чтобы сохранить сбережения, нужно максимально разделить свои риски. Покупать сразу три валюты, две из которых обязательно доллары и евро. Причем менять гривни на доллары нужно маленькими порциями раз в месяц. Если откладывать с зарплаты, покупать валюту лучше раз в месяц. Тогда возможные колебания можно будет сгладить, тем самым минимизировав риски.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!