Долги за коммуналку: за что украинцы не платят

Украинцы начали частично погашать задолженность по коммунальным платежам, однако о полном погашении всей задолженности речи не идет.

Так, задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в апреле 2018 года снизилась на 14,2% по сравнению с мартом 2018 года и составила 13,3 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В то же время, задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в апреле по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 3% и составила 3,4 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов составила 400 млн грн.

Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод выросли на 8,4% по сравнению с мартом и составили 1,9 млрд грн. По данным Госстата, в апреле украинцы уплатили за электроэнергию 2,9 млрд грн (104% начисленных за этот период сумм за счет погашения задолженности за прошлый период). Оставшийся долг населения за этот вид услуги составляет 3,9 млрд грн.

Всего в апреле украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 9,6 млрд грн, что составило 167,5% начисленных за этот период сумм. Также сообщается, что за январь-апрель 2018 года с населением было заключено 24,1 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 166,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 92,5 млн грн.

Ранее OBOZREVATEL.UA сообщал, что за долги по коммуналке могутотключить от электроэнергии и холодной воды целые дома. Кроме того, по закону у должников могут арестовать и продать в счет долга технику, машину и даже квартиру.

По прогнозам экспертов, цены на коммунальные услуги продолжат расти. Ожидается, что отопление и горячая вода в 2019-м могут подорожать на 10%, в 2020-м - на 11%, а в 2021-м - еще на 20%. Больше придется платить и за электроэнергию. Тариф на "ток" будет расти три года подряд на 22,5%, 15% и 12,5% соответственно. Таким образом, уже через три года один кВт*час электроэнергии подорожает до 2,66 грн.