До конца сентября все медики Украины получат доплаты к зарплате, – Степанов

Кабмин утвердил механизм доплаты к зарплатам украинским медикам. На это предусмотрено почти 6 млрд гривен. Выплаты начнутся уже в сентябре.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник, 7 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На заседании были принято акты Кабинета министров, которые подавались Минздравом. Было принято постановление, регулирующее механизм доплат через национальную службу здоровья к выплатам, которые начнутся в сентябре. Те средства, которые были выделены и согласованы, – 5,995 млрд гривен. Нужно согласовать механизм о порядке реализации их средств, каким именно способом врачи получат эту доплату", – сказал Степанов.

По его словам, сразу после публикации постановления больницы смогут срочно заключить соглашения и уже до конца сентября медики начнут получать эти средства.

"Чтобы за этот месяц врачи смогли получить эту выплату. Это первый шаг к повышению зарплаты нашим медработникам, которые каждый день борются за нашу жизнь", – сказал Степанов.

Сколько доплатят медикам

Ранее сообщалось, что с сентября и до конца года медицинские работники начнут получать доплаты:

врачи – примерно 3560 грн;

средний медперсонал – до 2500 грн;

младший медицинский персонал – 1250 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинские работники независимо от профиля и категории оказания помощи имеют получать достойную зарплату.

6 сентября Степанов сказал, что заработная плата врачей и медицинского персонала в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!