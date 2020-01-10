До 2 млн в месяц: всплыли данные о заоблачной зарплате главы "Укрпочты"

Генеральный директор "Укрпочты"Игорь Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

Об этом в Facebook сообщила первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ, ссылаясь на финансовый план компании.

"Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек – должностной оклад, 693 843 гривны – ежемесячная премия, 456 502 гривны – другие выплаты, предусмотренные законодательством", – рассказала она.

Кущ также напомнила, как росла зарплата Смелянского за последние годы:

2018 - 571 966 гривен в месяц;

2019 - 1 427 666 гривен в месяц;

2020 - 1 886 808 гривен в месяц.

Она отметила, что до конца 2020-го Смелянский заработает почти 22,5 миллиона гривен. "Для сравнения: средняя зарплата рядовых работников предприятия в этом году вырастет на целых 815 гривен – до 6031 гривны 30 копеек", – добавила Кущ.

facebook.com/lina.kushch

Игорь Смелянский РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что Смелянский, у которого нашли американский паспорт, может возглавить "Укрзалізницю".

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