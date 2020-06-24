Дети 'низкого качества': Третьякова угодила в скандал из-за резкого высказывания. Видео

В сети всплыло скандальное видео председателя комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Об этом она заявила в эфире в видеосервисе Zoom. Запись была обнародована в Facebook еще 29 мая, но огласку она получила только сейчас (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Третьякова думала о том, каким должен быть справедливое распределение социальных выплат в государстве, и кто заслуживает денежную помощь.

Что сказала Третьякова

Дети "низкого качества"

"Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества. Какие приводят к тому, что они садятся на публичные средства. Это тоже Маргатер Тэтчер говорила когда-то", – сказала Третьякова.

Стерилизация для тех, кто "садится на помощь"

Она добавила, что "Великобритания в этом смысле очень жестока к тем, кто не работает и не защищает их".

"У них даже когда был заместителем министра соцполитики лорд один. Он сказал, что тот, кто садится и хочет получить соцпомощь – его нужно стерилизовать. Вот такая жестокая политика", – сказала Третьякова.

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