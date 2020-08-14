Дешевое здоровье: аптеки предлагают скидки до 40%

О своем здоровье необходимо заботиться даже летом, когда все вокруг думают только об отдыхе. Чтобы напомнить украинцам об этом, роботизированные аптеки запустили масштабную акцию "Стиглі знижки літні ціни". С 16 июля по 30 августа 2020 действуют скидки до 40%. С такими ценами можно и на отдых съездить, и аптечку пополнить.

Скидки действуют в аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" до 30 августа 2020 года включительно. Роботизированные аптеки предлагают по сниженной цене не только безрецептурные лекарственные препараты. Молодые мамы могут приобрести молокоотсосы или силиконовые накладки, чтобы приспособиться к грудному вскармливанию, даже в сложных условиях. Если малыш уже начал знакомиться с другой пищей, кроме молока, аптеки предлагают для него детские пюре, молочные и безмолочные каши и печенье со скидкой. Ассортимент акционных товаров большой, поэтому можно подобрать продукцию по вкусовым предпочтениям маленького гурмана. Также молодым родителям пригодятся детские солнцезащитные средства, которые сохранят нежную кожу малыша от вредного воздействия ультрафиолета на пляже и во время прогулки по городу.

Фармбренды "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" позаботились и о людях, страдающих сахарным диабетом. Только этим летом с 16.07 по 30.08.2020 года действуют скидки 100 грн на системы контроля уровня глюкозы в крови.

Если собираетесь в путешествие или создаете домашнюю аптечку, можете приобрести лекарственные средства от изжоги, заболеваний вен, диареи, аллергии со скидкой до 40%. Эти средства являются актуальными во время путешествий, в период урожая овощей и фруктов.

Роботизированные аптеки не ограничивают покупателей в количестве товаров для одновременного приобретения. Акционные товары можно купить в любом количестве при условии наличия товара в точке продажи. Размер скидки на интересующий вас товар можно узнать у провизора.

Кроме акционных скидок, роботизированные аптеки предлагают покупателям собирать бонусы программы лояльности "Лайк". Надо только зарегистрироваться по телефону, чтобы получать 1% от стоимости чека на собственный бонусный счет. Затем накопленные "лайки"** можно использовать для следующих покупок. Арифметика экономии проста: 1 "лайк" = 1 гривна.

И скидками, и созданием программы лояльности роботизированные аптеки идут навстречу своим покупателям, помогая заботиться о собственном здоровье и экономить средства.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.

**Имеются в виду бонусы программы лояльности "Лайк".