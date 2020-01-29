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29 января • обновлено в 12:52
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Депутатов Верховной Рады жестко оштрафовали за прогулы: составлен топ нарушителей

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Депутатов-прогульщиков, которые не голосовали во время заседаний Верховной Рады или пропускали собрания комитетов, в ноябре 2019 года оштрафовали на 3 млн гривен.

Нарушители были во всех парламентских фракциях, говорится в ответе Главного организационного управления Аппарата ВРУ сайту "Чесно". При этом 78 избранникам прекратили выплату компенсации расходов, связанных с исполнением полномочий (на канцелярию, поездки на округ и т.д.).

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Депутатов Рады штрафовали за прогулы

Депутатов Рады штрафовали за прогулы

"В течение ноября 71 народный избранник без уважительных причин не принимал участия в более 30% голосований при принятии решений на заседаниях Рады. Кроме того, в ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали участия в более 50% заседаний комитетов ВР, в состав которых они избраны", – сказано в публикации.

Больше всего штрафов в сумме набралось у фракции ОПЗЖ – на 798 тыс. гривен. Вслед за ней идет "Слуга народа" – 570 тыс., "За будущее" – 456 тыс., внефракционные депутаты – 380 тыс., "Батьківщина" и "Доверие" – по 304 тыс., "Европейская солидарность" – 114 тыс. Самой дисциплинированной оказалась фракция "Голоса" – ее депутаты прогуляли на 38 тыс. гривен.

Топ депутатов-прогульщиков:

  • Александр Дубинский ("Слуга народа") – пропущено 93,3% заседаний;

  • Алексей Жмеренецкий ("Слуга народа") – 93,3%;

  • Алексей Кучер ("Слуга народа", назначен председателем Харьковской ОГА) – 93,3%;

  • Дмитрий Шенцев (внефракционный мажоритарщик) – 91,8%;

  • Юрий Солод (ОПЗЖ) – 91%.

Среди прогульщиков комитетов – пятый Президент Украины Петр Порошенко (также он в ноябре пропустил 72,4% голосований), глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, семья Левочкиных и член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Как штрафовали депутатов в ноябре 2019 года

Как штрафовали депутатов в ноябре 2019 года

"Чесно"

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил новую схему должностных окладов украинских госслужащих в 2020 году. Ее будут применять "задним числом" – с 1 января.

В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличат зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".

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Читайте все новости по теме "Скандалы с депутатами Верховной Рады" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Скандалы с депутатами Верховной Рады Декларации о доходах чиновников Зарплаты в Украине
Персоны
Сергей Левочкин Вадим Новинский Вадим Рабинович Александр Дубинский Петр Порошенко Александр Корниенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины депутат штрафы
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Иванов Aндрон
Иванов Aндрон
Сволочи, что еще можно сказать?!!!
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