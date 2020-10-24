Деньги на картах украинцев, даже зарплаты и пенсии, могут арестовать: НБУ назвал причины

В Украине за долги, непогашенные штрафы, кредиты или невыплаченные алименты могут арестовать все деньги на карте.

Об этом со ссылкой на разъяснение НБУ сообщает издание Finbalance. "Финансовое учреждение (за долги – ред.) имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и суд. Они могут арестовать средства, имеющиеся на ваших счетах. Документ, подтверждающий законность ареста средств – постановление исполнителя об аресте средств должника", – поясняют в Нацбанке.

Также арестовать средства могут из-за задолженности по уплате алиментов или штрафов. Это предусмотрено Законом Украины "Об исполнительном производстве". Если стипендия, пенсия или зарплата поступают на обычный банковский счет, то могут арестовать все средства.

Если же, к примеру, пенсия поступает на специальный пенсионный счет, то арестовать и забрать в счет долга могут только от 20 до 50% выплаты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине некоторые банки из-за нового закона о Финансовом мониторинге начали блокировать даже мелкие переводы. Иногда "замораживают" и депозиты, а чтобы вернуть деньги, нужно обратиться с требованием в банк и оставить жалобу в НБУ.