Гречка, джинсы, колбаса: в сети вспомнили 7 вещей, которые были жестким дефицитом в СССР

Дефицит в СССР был проблемой, с которой люди боролись каждый день. Она касалась не только деликатесов вроде красной икры, но и обычной гречки, крышек для закатки и туалетной бумаги.
Покупка дефицита тогда была настоящим искусством, которым в совершенстве овладели советские граждане. Об этом говорится в публикации КП, в которой рассказали о вещах, чтобы иметь которые людям приходилось часами стоять в очередях или ездить в другие регионы.
Дефицит в СССР
1. Черная и красная икра
В 80-е годы дефицитными стали многие продукты питания. Но особенно в это время советские люди гонялись за черной и красной икрой. Во-первых, баночка с икрой была весьма ценным подарком при походе в гости, или же наоборот, бутерброды с таким ценным и дефицитным продуктом становились хитом собственного праздничного стола. Но самое главное – икру можно было легко продать в зарубежной поездке, добавить вырученные деньги к той скромной сумме, что обменивалась в банке перед вояжем и вернуться домой с дубленкой или иностранной радиоаппаратурой.
Дефицит в СССР
2. Гречка
Почему гречка попала в дефицит, неизвестно до сих пор. Но за драгоценной крупой советские люди вынуждены были выстаивать очереди, а в руки часто давали только по одному килограмму. Единственное место, где гречка была в свободной продаже, – специальные отделы для диабетиков. Там ее можно было купить, предъявив специальную книжку, куда вносились данные о приобретенной норме крупы.
Дефицит в СССР
3. Индийский чай "со слоном" и бразильский кофе Pele
Эти два популярных товара были настоящим дефицитом. Чаще всего и чай, и кофе появлялись в каком-нибудь продовольственном наборе. Отдельно их купить было практически невозможно. Обязательно что-то шло в нагрузку. Индийским чаем спекулировали, его дарили знакомым, а еще им расплачивались за разные мелкие услуги. С кофе в 80-е годы тоже была напряженка. Тот, кто мог, доставал индийский (его еще называли "пыль индийских дорог") или бразильский растворимый кофе Pele. В конце 80-х на прилавках иногда появлялся кофе CACIQUE.
Дефицит в СССР
На многочисленных форумах вспоминают и кофе Nescafe, который можно было найти, обойдя несколько магазинов, преимущественно на окраине. И, скорее всего, дело происходило в Москве. А вот жители провинциальных городов, которые наведывались в столицу за пополнением своих продуктовых запасов, вспоминают, что иногда можно было нарваться на продуктовые наборы, куда входил и чай, и кофе. Что было в нагрузку в этом наборе, узнать так и не удалось.
Дефицит в СССР
4. Колбаса сырокопченая и "Докторская"
В относительно благополучную Москву из соседних областей приезжали настоящие "колбасные" поезда с провинциалами, которые направлялись в столицу за "Докторской" по 2 руб. 90 коп. Ездили за колбасой и в Ленинград.
А вот, например, в белорусском Гродно колбасные изделия лежали только на прилавках магазинов потребительской кооперации. И продавались гораздо дороже, чем в государственных.
Совершенно другую картинку являли собой республики Балтии. В Эстонии, к примеру, даже в обычном деревенском магазине можно было встретить 4- 5 видов вареной колбасы по госцене.
Дефицит в СССР
5. Книги
Хорошие книги (атаковыми считались детективы и фантастика, детская литература и собрания сочинений классиков, а еще сборники кулинарных рецептов) в СССР тоже были дефицитом. На черном рынке стоимость какого-нибудь популярного издания иногда в десятки раз превышала магазинную цену. Были случаи, когда особо редкие перепечатывались подпольно на множительной технике в госучреждениях. Именно так, в основном, в первой половине 80-х распространялся роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Время от времени дефицитные книги можно было купить по такой системе: сдаешь 20 килограммов макулатуры и получаешь талончик, например, на "Трех мушкетеров" Дюма. В принципе, можно было подписаться на собрание сочинений любимого автора, но для этого надо было занять позицию около книжного магазина еще с вечера, отстоять ночь и быть в числе первых счастливчиков в момент открытия и начала подписки. На книги, как и на другие виды товаров, существовал такой вид торговли - с нагрузкой. Можно было купить сочинение братьев Стругацких вместе с какой-нибудь брошюрой о расцвете колхозов. В начале 80-х годов в книжных магазинах начали организовываться отделы по обмену. Тут книги, в зависимости от спроса, делились на несколько категорий. Путем многоступенчатых комбинаций можно было в итоге стать обладателем заветной книги.
Дефицит в СССР
6. Джинсы
Практически каждый советский молодой человек в 80-е годы мечтал о данном предмете гардероба. Только джинсы должны были быть не абы какие. Например, штаны болгарского производства у тогдашних модников не котировались. Ценились джинсы фирменные и именно западного производства. Если вы становились обладателем штанов с наклейкой Levi's или, например, Wrangler, то оказывались буквально на седьмом небе от счастья. Никакая другая одежда - рубашечки с накладными карманами и погончиками цвета хаки, замшевые или кожаные пиджаки, зеленые сарафанчики Montana или изделия из модного чуть позже вельвета - не вызывала такого ажиотажа, как джинсы. Даже Евгений Евтушенко в одной из своих повестей описал, как хулиганы напали на припозднившегося прохожего, сняли с него джинсы и были очень разочарованы, что те оказались югославского производства. Интересно, что, когда радостный обладатель фирменной вещи приходил в обновке в свой коллектив, обязательно находился эксперт, который, поплевав на спичечную головку, водил ею по штанам, определяя по меняющейся окраске, настоящие это джинсы или подделка.
Дефицит в СССР
7. Крышки для закатки
Да-да, обыкновенные металлические крышки! Практически каждая семья в СССР делала заготовки на зиму. И если банки еще можно было как-то достать, то крышки в торговлю попросту не поступали. Жесть, из которой они изготавливались, считалась стратегическим материалом военного назначения. Конечно, интересы оборонки превышали желание домохозяек заставить подвал маринованными огурчиками и домашним вареньем. Но выход из этой, казалось бы, тупиковой ситуации находился. Крышки для консервирования поступали на овощные и консервные заводы. Своим работникам руководство таких предприятий имело право выписывать крышки в качестве поощрения по госцене - 3 копейки за штуку. На черном рынке крышки тоже можно было купить. Если повезет - по 10 копеек за штуку, если нет - то и за все 15.
Дефицит в СССР
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